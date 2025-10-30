Muôn kiểu ‘vượt khó’ giờ ăn trưa của dân công sở

Chuyện ăn trưa tưởng chừng đơn giản, nhưng với dân văn phòng lại là bài toán khó để áp dụng lời giải lặp lại mỗi ngày.

Khoảng 11h30 mỗi ngày, văn phòng lại rộn ràng chia phe: Người muốn ra ngoài ăn cho vui, người vẫn trung thành với cơm nhà, còn người khác nhanh tay mở app đặt món. Mỗi lựa chọn đều có lúc “wow” và lúc “quạu”, vì thế dân công sở có thể linh hoạt đổi ý theo tâm trạng để bữa trưa luôn trọn vị và vui vẻ.

Hội hướng ngoại phải ra ngoài mới thấy vui

Đối với người hướng ngoại, giờ nghỉ trưa là thời điểm nạp lại năng lượng. Nhiều người yêu thích sự sôi nổi hơn cả bữa ăn ngon. Đó là cảm giác vui vẻ khi được ra ngoài hít thở không khí trong lành, trò chuyện rôm rả cùng đồng nghiệp.

Thế nhưng, “đặc quyền” của việc ra ngoài ăn trưa đôi khi đi kèm nhiều thử thách như quán hết bàn giờ cao điểm, chờ món lâu, thậm chí vừa kịp lên món đã đến giờ quay lại làm. Bữa trưa vì thế dễ trở nên vội vàng, thiếu trọn vẹn. Hay chẳng may gặp cơn mưa bất chợt, việc ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp gần như bất khả thi. Lúc này, bạn phải ở lại văn phòng tìm giải pháp khác.

Người hướng ngoại muốn ra ngoài ăn trưa cho vui, tuy nhiên quán nào cũng kín chỗ.

Nếu muốn giữ tinh thần sôi nổi của hội hướng ngoại mà vẫn tránh được cảnh chen chúc, bạn hãy thử rủ đồng nghiệp ăn trưa tại công ty bằng cách đặt món trước qua ứng dụng. Giải pháp này giúp cả hội vừa được ăn ngon, vừa có thêm thời gian trò chuyện và nghỉ ngơi. Đây cũng là cách lý tưởng để nạp năng lượng giữa ngày làm việc.

Hội đảm đang xem cơm nhà là “đam mê bất tận”

Với team yêu bếp, tự nấu cơm mang theo là cách chủ động chuẩn bị món ngon hợp khẩu vị, tận hưởng niềm vui nấu nướng mỗi ngày. Không cần cầu kỳ, hộp cơm với món mặn, món canh và thêm chút trái cây tráng miệng cũng đủ khiến đồng nghiệp phải xuýt xoa.

Không phải lúc nào “hội đảm đang” cũng đủ hứng thú vào bếp.

Với dân công sở, không phải ngày nào họ cũng đủ thời gian và tâm trạng để vào bếp. Có những lúc công việc dồn dập, bận rộn đến mức chẳng hứng thú nấu nướng, hoặc đơn giản là không biết hôm nay nên nấu món gì.

Những lúc như vậy, tính năng “Ăn Ngon Rẻ” trên ShopeeFood là cứu tinh cho dân văn phòng. Chỉ với vài cú chạm, bạn có thể đặt món ăn ngon miệng, giá “mềm” và được giao tận nơi với đủ lựa chọn món ăn, thức uống hấp dẫn.

Hội thư thái đặt món với “Ăn Ngon Rẻ” trên ShopeeFood

Đây có lẽ là nhóm thư thái nhất mỗi khi đồng hồ điểm giờ trưa. Trong khi đồng nghiệp còn bàn xem hôm nay ăn gì, hội này đã mở điện thoại, chọn món, thanh toán và ngồi đợi đồ ăn giao tận nơi.

Không cần ra khỏi văn phòng, không lo nắng mưa hay chen chúc giờ cao điểm, chỉ cần truy cập vào mục “Bao Hết Phí Ship” trên ShopeeFood, bạn có ngay bữa ăn từ 30.000 đồng (miễn phí vận chuyển, đã bao gồm phí nền tảng). Từ cơm tấm, bún bò đến mì Ý hay salad healthy, mọi lựa chọn đều sẵn sàng trên ứng dụng gọi món màu cam. Đặc biệt, các thương hiệu như Popeyes, Katinat, Burger King, La Boong… đều có mặt trên app, giúp bạn dễ dàng chọn lựa theo sở thích. Nhờ đó, bạn không phải đau đầu suy nghĩ ăn gì để vừa hợp khẩu vị mà vẫn tiết kiệm.

“Hội thư thái” chỉ cần vài cú chạm trên ShopeeFood là có ngay bữa trưa hợp ý, hợp ví.

Dù thuộc hội hướng ngoại mê tụ tập, team thích cơm nhà hay hội thường xuyên đặt món online, tính năng “Ăn Ngon Rẻ” trên ShopeeFood luôn là lựa chọn lý tưởng cho bữa trưa văn phòng hay giải pháp cho ngày bận rộn, cần “đổi gió”.