Nam ca sĩ đánh bạc hơn 4,3 triệu USD tại Khách sạn Pullman

Bị can Nguyễn Thế Vũ (trong lai lịch nhân thân có nêu nghề nghiệp người này là ca sĩ), bị quy kết đánh bạc 116 lần, hình thức chơi baccarat, tổng số tiền đánh bạc là hơn 4,3 triệu USD, thua 81 nghìn USD.

Như Tiền phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 136 bị can về tội "Đánh bạc". Trong đó, có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Vụ án xảy ra tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club), bên trong khách sạn Pullman, Hà Nội. Kẻ cầm đầu đường dây là Kim In Sungn (quốc tịch Hàn Quốc). Viện Kiểm sát xác định, tổng số tiền các con bạc giao dịch là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng ).

Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh tham gia sới bạc nghìn tỷ

Theo Viện Kiểm sát, trong số những người đánh bạc bị truy tố phần lớn doanh nhân, người kinh doanh tự do, một vài bị can nghề nghiệp là ca sĩ, cán bộ, công chức.

Cụ thể, bị can Nguyễn Thế Vũ (trong lại lịch nhân thân có nêu nghề nghiệp người này là ca sĩ). Ngày 25/1/2023, bị can Vũ mở thẻ với tên “MR MICHAEL. Từ ngày 4/2/2024 - 22/6/2024, có 116 lần đánh bạc hình thức chơi baccarat, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD , thua hơn 81 nghìn USD .

Bị can khác là Vũ Ngọc Hà (trong lai lịch nhân thân cũng ghi nghề nghiệp ca sĩ). Bị can Hà lập tài khoản tên "Mr Baret" và đánh bạc hình thức chơi Slot, Roulette, với tổng số tiền 2.600 USD , thua 199 USD .

Hay bị can Nguyễn Tiến Dũng (cựu Trưởng phòng văn xã, UBND tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 87 lần với hơn 237 nghìn USD , thua hơn 2 nghìn USD .

Bị can Trương Xuân Danh (cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Mường Thanh) từ tháng 9/2022, đánh bạc 45 lần dưới tên "Mr Sancho".

Theo Viện Kiểm sát, ông Danh chơi tổng số tiền gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng ). Trong đó, lần nhiều nhất là 7.603 USD (hơn 183 triệu đồng).

Bị can Nguyễn Văn Hùng (Làm việc tại Tập đoàn Mường Thanh) bị cáo buộc đánh bạc 81 lần dưới tên "Mr Hank". Số tiền Hùng chi đánh bạc hơn 532.000 USD , trong đó lần chơi nhiều nhất hơn 52.000 USD .

Bị can Nguyễn Hữu Liêm (nghề nghiệp luật sư) đánh bạc với tên “MR FRANK”, chi hơn 72 nghìn USD chơi 11 lần, thua gần 9 nghìn USD .

Đáng chú ý, trong số các con bạc bị truy tố còn có cả bác sỹ, nhà giáo, công chức địa phương...Điển hình, bị can Tạ Quốc Thịnh (nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương, Phú Thọ) mở thẻ với tên “MR JOHN” đánh bạc 53 lần, tổng số tiền hơn 137 nghìn USD , thua 46 nghìn USD .

Bị can Tô Thị Thu Hương (cựu Công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 69 lần, tổng số tiền 944 nghìn USD , thua 135 nghìn USD ...

Khách sạn Pullman nơi xảy ra vụ án.

Cựu phó tổng biên tập tạp chí thắng bạc hơn 6.500 USD

Theo truy tố, trong số các con bạc hầu hết đều thua, chỉ một số ít chơi thắng, như bị can Lê Thế Chiến (nguyên Phó tổng biên tập tạp chí) chi 12 nghìn USD đánh bạc 17 lần. Ông Chiến thắng hơn 6.500 USD .

Bên cạnh những người bị truy tố, cơ quan điều tra cũng chuyển tài liệu, chứng cứ về hành vi đánh bạc của một sĩ quan quân đội, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Hai bị can khác có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở Hà Nội), đánh bạc 67 lần, có lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng ), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng), thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng ); Lê Văn Đông (SN 1978, ở Hà Nội), đánh bạc 33 lần, thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng ).

Xác minh cho thấy, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý. Còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Tại thời điểm điều tra, cả Mai Anh và Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan điều tra trưng cầu, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vị trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 người nhưng vẫn chưa có kết quả.

Do đó, Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để xem xét, xử lý với Đông và Mai Anh sau.

Vào ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và một số tỉnh thành. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Mai Anh là đối tượng nhiều lần thoát án nhờ các hồ sơ bệnh án tâm thần. Từ năm 2008 đến nay, Mai Anh liên quan đến hàng loạt vụ án như lừa đảo, sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng... nhưng lần nào cũng được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc với lý do mất năng lực hành vi dân sự. Đặc biệt, trong thời gian điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh cùng chồng đã thiết lập một đường dây “sản xuất” bệnh án tâm thần giả để cung cấp cho các đối tượng hình sự, giúp họ thoát khỏi truy tố hoặc chấp hành án hình sự. Hành vi phạm tội được tổ chức tinh vi, với thủ đoạn mua chuộc cán bộ, thao túng hệ thống quản lý nội bộ và tận dụng những khoảng trống trong pháp luật.