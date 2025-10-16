Nam thanh niên sang Campuchia mua súng, nhờ bạn cất giấu

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can đối với Vi Đình Đức (SN 2001, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng".

Theo hồ sơ vụ án, anh N.H.L (SN 1996, trú tại phường Hoành Bồ) đến Cơ quan Công an giao nộp 1 khẩu súng ngắn quân dụng. Người này khai nhận được Vi Đình Đức đưa súng từ khoảng tháng 11/2024 nhờ cất giấu.

Quá trình điều tra xác định cuối tháng 10/2024, Vi Đình Đức làm việc tại Campuchia, đã mua 1 khẩu súng dạng colt với giá 3 triệu đồng. Tháng 11/2024, Đức gửi khẩu súng về Việt Nam với chi phí 200.000 đồng.

Đối tượng Vi Đình Đức.

Sau khi về nước, Đức đưa khẩu súng cho N.H.L nhờ cất giữ rồi tiếp tục quay lại Campuchia làm việc. Đến tháng 1/2025, Đức bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khi biết Đức bị bắt, N.H.L mang khẩu súng trên đến cơ quan Công an giao nộp.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Vi Đình Đức về tội "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng".