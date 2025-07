Nên ăn gì để làm đen tóc?

Tóc bạc sớm đang dần trẻ hóa ở nhiều người trẻ. Trong khi một số người nhờ thuốc nhuộm để "cứu cánh", chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò giúp duy trì màu tóc đen tự nhiên lâu hơn.

Tóc bạc sớm là nỗi lo không chỉ của người lớn tuổi, mà còn đang dần trẻ hóa ở nhiều người trẻ. Ảnh minh họa: @巍 鲍/Pexels.

Cơ chế khiến tóc bạc

Màu tóc của chúng ta được quyết định bởi melanin, sắc tố do các tế bào melanocyte sản sinh trong nang tóc. Khi cơ thể lão hóa hoặc do các yếu tố như căng thẳng kéo dài, thiếu hụt vi chất, rối loạn nội tiết… số lượng melanocyte suy giảm, melanin không còn được sản xuất đủ, dẫn đến tóc bạc. Ngoài ra, stress oxy hóa, quá trình gốc tự do phá hủy tế bào, cũng là "kẻ thù" trực tiếp của sắc tố tóc.

Hiện tại không có bằng chứng khoa học chứng minh rằng thực phẩm có thể giúp làm đen tóc trực tiếp nếu tóc đã bạc do lão hóa, di truyền hoặc do các vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, một số thực phẩm có thể hỗ trợ sức khỏe tóc, giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và duy trì màu tóc tự nhiên lâu hơn nhờ cung cấp các dưỡng chất cần thiết.

Các loại thực phẩm nên ăn để làm đen tóc tự nhiên

Thực phẩm giàu đồng

Đồng là khoáng chất quan trọng trong quá trình sản sinh melanin. Thiếu đồng có thể làm giảm khả năng tổng hợp sắc tố, khiến tóc dễ chuyển sang màu xám hoặc trắng.

Thực phẩm giàu đồng bao gồm:

Hạt điều, hạnh nhân, óc chó

Gan động vật (đặc biệt là gan bò, gan gà)

Nấm

Khoai lang, rau bina (rau chân vịt)

Thực phẩm chứa sắt

Sắt giúp vận chuyển oxy đến nang tóc, nuôi dưỡng tế bào melanocyte. Thiếu sắt thường đi kèm với rụng tóc và tóc bạc. Nguồn cung cấp sắt tốt:

Thịt đỏ (bò, cừu)

Lòng đỏ trứng

Các loại đậu, đặc biệt là đậu đen

Cải bó xôi, rau dền

Lưu ý nên kết hợp thực phẩm giàu sắt với thực phẩm giàu vitamin C (như cam, chanh, ổi) để tăng hấp thu.

Thực phẩm giàu vitamin B12 và B9 (axit folic)

Vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng tế bào và sắc tố. Nhiều nghiên cứu ghi nhận tóc bạc sớm có liên quan đến thiếu hụt vitamin B12 và folate. Thực phẩm nên bổ sung:

Gan động vật, cá hồi, trứng

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, súp lơ xanh

Ngũ cốc nguyên hạt

Vừng đen (mè đen)

Trong y học cổ truyền, vừng đen được xem là vị thuốc bổ thận, dưỡng huyết, hai yếu tố nền tảng quyết định sức khỏe của tóc. Vừng đen chứa nhiều vitamin E, canxi, kẽm và omega-6, tất cả đều cần thiết để tóc đen bóng và chắc khỏe.

Cách dùng gợi ý là nên rang chín vừng đen, xay nhuyễn rồi trộn với mật ong dùng mỗi sáng hoặc nấu cháo vừng đen 2–3 lần/tuần.

Vừng đen chứa nhiều vitamin cần thiết để tóc đen bóng và chắc khỏe. Ảnh: Ivan Samkov/Pexels.

Hà thủ ô đỏ (chế biến đúng cách)

Dù không phải là thực phẩm thường ngày, nhưng đây là vị thuốc nổi tiếng trong Đông y với công dụng "bổ huyết, đen tóc, kéo dài tuổi thọ". Khi sử dụng cần chế biến đúng quy cách (chế với đậu đen) và nên tham khảo ý kiến bác sĩ y học cổ truyền trước khi dùng lâu dài.

Rong biển, tảo biển

Rong biển giàu iốt, sắt và kẽm, các khoáng chất thiết yếu cho tuyến giáp và sức khỏe nang tóc. Tuy nhiên, cần dùng lượng vừa phải để tránh thừa iốt, ảnh hưởng ngược lại đến nội tiết.

Lưu ý trong chế độ ăn giúp tóc đen tự nhiên

- Tránh thực phẩm gây stress oxy hóa: Đường tinh luyện, thực phẩm chế biến sẵn, dầu chiên đi chiên lại.

- Uống đủ nước mỗi ngày để đảm bảo quá trình trao đổi chất và thải độc hoạt động tốt.

- Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, đây là yếu tố ít được chú ý nhưng ảnh hưởng lớn đến nội tiết và sức khỏe tóc.

- Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, hai tác nhân làm tăng tốc độ bạc tóc rõ rệt.

Tóc bạc sớm không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn phản ánh sự thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mất cân bằng bên trong cơ thể. Thay vì chỉ trông cậy vào các sản phẩm nhuộm hay viên uống bổ sung, việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học, giàu vi chất có lợi cho tóc là hướng đi bền vững, an toàn và toàn diện.