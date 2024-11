Vợ Shark Bình khác lạ

#5. Call Me Duy - 5/10 điểm: Call Me Duy gây khó hiểu với outfit như lân sư trắng. Tín đồ thời trang này xỏ chân vào đôi boots lông độn đế, đội khăn choàng lông, đeo khuyên tai gắn sợi lông chim và mặc áo khoác dạng lông cừu, cho thấy sự tham chi tiết. Hơn nữa, anh tiếp tục mắc lỗi phối đồ theo phương pháp layering (xếp lớp) dìm dáng. Sự kết hợp giữa áo không tay bên trong, áo khoác phía ngoài và quần lửng trở nên rườm rà, rối mắt do thiếu sự đồng nhất về chất liệu, phong cách. Ảnh: @vuduy2412.