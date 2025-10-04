Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch

Trong lúc người mẹ đang dọn dẹp nhà, bé gái 17 tháng tuổi ở Tây Ninh bất ngờ ngã úp mặt vào xô nước. Khi được phát hiện, bé đã tím tái, ngưng thở và phải cấp cứu khẩn cấp.

Trẻ bị ngạt nước được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết bé gái là V.M.A., vào khoảng 11h ngày 24/9, trong lúc người mẹ đang làm việc nhà, bé A. bất ngờ bị ngã úp mặt vào một xô nước đầy. Khi gia đình phát hiện, bé đã ngạt nước khoảng 2-3 phút, tím tái và bất tỉnh.

Người mẹ hoảng hốt hô hoán hàng xóm đến giúp. Một người đã xốc ngược để bé nôn ra nước rồi nhanh chóng đưa đến phòng khám đa khoa tư nhân gần nhà. Tại đây, nhân viên y tế tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) trong khoảng 2 phút. Tim bé đã đập trở lại nhưng vẫn trong tình trạng lơ mơ, có cơn gồng nhẹ. Bệnh nhi được hỗ trợ thở oxy và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi đến bệnh viện, tình trạng của bệnh nhi vẫn rất nặng, lơ mơ, mê, co giật, môi tái, thở nhanh 48 lần/phút, SpO₂ 95%, phổi có rale ẩm, mạch nhanh 158 lần/phút, huyết áp 95/60 mmHg.

Các bác sĩ ghi nhận tình trạng toan chuyển hóa và thiếu oxy máu. Kết quả X-quang phổi cho thấy hình ảnh thâm nhiễm cả hai phế trường, CT scan não phát hiện phù não lan tỏa hai bán cầu nhưng không có khối choán chỗ.

Bé được chẩn đoán ngạt nước giờ thứ 2, thiếu oxy não, viêm phổi hít. Ngay lập tức, ê-kíp hồi sức đặt nội khí quản, chống phù não bằng dung dịch Natri Chloride 3% và mannitol 20%, dùng thuốc chống co giật, kháng sinh phổ rộng, điều chỉnh điện giải và cân bằng toan kiềm.

Những ngày đầu, bé phải thở máy liên tục và được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực. Sau hơn một tuần điều trị, tình trạng cải thiện: bé tỉnh táo, tự thở được, đã cai máy, chỉ còn hỗ trợ oxy. Hiện bệnh nhi được chuyển sang khoa Hô hấp để tiếp tục điều trị viêm phổi và phục hồi chức năng hô hấp.

Bác sĩ Tiến cho biết đây là ca ngạt nước nặng nhưng được cứu sống nhờ phát hiện sớm, hồi sức kịp thời và xử trí đúng phác đồ. Ông cảnh báo nhiều trẻ không may mắn như vậy vì phụ huynh không biết cách sơ cứu ban đầu hoặc chậm đưa đến cơ sở y tế.

"Chỉ một phút lơ là có thể cướp đi mạng sống của trẻ", bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo các gia đình có con nhỏ không để trẻ chơi gần các vật chứa nước như xô, chậu, bồn, lu, bể… Những vật này cần được đậy kín hoặc đổ cạn nước sau khi sử dụng. Ngoài ra, phụ huynh nên khóa cửa phòng tắm hoặc hạn chế để trẻ nhỏ tự đi lại vào khu vực này.

Trong trường hợp trẻ bị ngạt nước, điều quan trọng làbình tĩnh sơ cứu đúng cách. Nếu trẻ tím tái, ngưng thở, cần đặt nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực tại 1/2 dưới xương ức kết hợp hà hơi thổi ngạt. Tiếp tục cho đến khi trẻ tự thở hoặc có nhân viên y tế đến hỗ trợ. Không xốc nước, lăn lu, ấn bụng… vì những cách này chỉ làm mất thời gian vàng và không giúp tống nước ra khỏi phổi.

Theo bác sĩ Tiến, không chỉ trong nhà mà nhiều vụ đuối nước thương tâm còn xảy ra tại các ao, hồ, công trình đang thi công hoặc hố nước ngập sau mưa. Bác sĩ Tiến đề nghị chính quyền và người dân cần rào chắn, đặt biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, đặc biệt gần khu dân cư, trường học.

Ngạt nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ Việt Nam, đặc biệt trong nhóm dưới 5 tuổi. Tai nạn có thể xảy ra chỉ trong vài phút bất cẩn, khi người lớn rời mắt khỏi trẻ.