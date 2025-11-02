Ngắm bộ đôi xe siêu sang thương hiệu Century của Toyota

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 , Toyota chính thức trình làng thương hiệu xe siêu sang độc lập, định vị cao hơn cả Lexus cùng tham vọng cạnh tranh trực tiếp Rolls-Royce. Bên cạnh mẫu concept One of One, thương hiệu siêu sang này cũng trưng bày thêm 2 mẫu xe khác.

Một trong số đó là mẫu saloon hiệu năng cao Century GRMN.

Tất cả chi tiết của xe, từ ngoại thất đến nội thất đều có thể được chế tác theo tùy chỉnh riêng biệt.

