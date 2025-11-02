Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe Ôtô

Ngắm bộ đôi xe siêu sang thương hiệu Century của Toyota

  • Chủ nhật, 2/11/2025 19:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bên cạnh mẫu concept mới, thương hiệu xe siêu sang Century của Toyota cũng mang đến triển lãm Japan Mobility Show 2025 hai mẫu xe khác.

Century anh 1

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Toyota chính thức trình làng thương hiệu xe siêu sang độc lập, định vị cao hơn cả Lexus cùng tham vọng cạnh tranh trực tiếp Rolls-Royce. Bên cạnh mẫu concept One of One, thương hiệu siêu sang này cũng trưng bày thêm 2 mẫu xe khác.
Century anh 2

Một trong số đó là mẫu saloon hiệu năng cao Century GRMN.
Century anh 3

Century GRMN được trang bị lưới tản nhiệt mới, sợi carbon Nishijin...
Century anh 4

Điểm nhấn của mẫu saloon hạng sang là logo GR trên lưới tản nhiệt, cùng với logo thương hiệu Century.
Century anh 5

Một mẫu xe khác của thương hiệu xe siêu sang thuộc tập đoàn Toyota tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 là Century SUV Tailor Made.
Century anh 6Century anh 7

Xe sở hữu ngoại thất màu đen nhám, khoang nội thất màu cam Flare Orange.
Century anh 8Century anh 9

Tất cả chi tiết của xe, từ ngoại thất đến nội thất đều có thể được chế tác theo tùy chỉnh riêng biệt.
Century anh 10

Toyota cho biết thương hiệu Century mang thông điệp "One of one - Từ Nhật Bản ra Thế giới".

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Century Toyota Toyota xe siêu sang Lexus Rolls-Royce

