Ngành tang lễ thu hút giới trẻ Hàn Quốc xin việc

Cho Yoon-bin (24 tuổi) hiện là chuyên viên tang lễ tại Công viên Tưởng niệm Seoul, quận Seocho, Seoul (Hàn Quốc). Cô tốt nghiệp ngành Khoa học tang lễ tại Đại học Eulji, Daejeon vào năm ngoái và ngay sau đó bắt đầu làm việc tại cơ sở này.

Hàng ngày, Cho chịu trách nhiệm đưa thi thể vào lò hỏa táng, giám sát quá trình hỏa táng và thu gom tro cốt để bàn giao cho gia đình người đã khuất. Cho đã định hướng theo nghề chuyên viên tang lễ từ những năm trung học, The Chosun Daily đưa tin.

"Nghề này thường được xem là xa lạ và đầy thách thức đối với nhiều người trẻ, nhưng tôi coi đó là một công việc ý nghĩa, mang lại 'phúc lợi cuối cùng' cho con người. Ngay cả trong bối cảnh thị trường lao động khó khăn hiện nay, ngành này vẫn đảm bảo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và có sự ổn định lâu dài", cô chia sẻ.

Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn "siêu già hóa" với hơn 20% dân số từ 65 tuổi trở lên. Khi thế hệ Baby Boomers (sinh năm 1955-1963) bước vào độ tuổi cao niên, số ca tử vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 30 năm tới.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi, số lượng chứng chỉ chuyên viên tang lễ cấp quốc gia đã tăng 85% trong bốn năm, từ 1.602 vào năm 2020 lên 2.967 vào năm 2024.

Các chuyên viên tang lễ, chịu trách nhiệm từ tư vấn gia đình, chuẩn bị thi thể đến tổ chức tang lễ, phải hoàn thành 300 giờ đào tạo do chính phủ cấp phép, bao gồm cả thực hành thực tế, để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề.

Từng là lĩnh vực do nam giới đảm nhiệm, nghề tang lễ hiện nay đang trở nên đa dạng hơn với sự tham gia của nhiều người trẻ, phụ nữ và cả những người đã nghỉ hưu.

Park Jung-hyun, chuyên viên tại một công ty dịch vụ tang lễ lớn, cho biết hiện nay tỷ lệ nam và nữ trong ngành khá cân bằng, với phần lớn nhân viên ở độ tuổi 20 và 30.

"Năm ngoái, một nữ chuyên viên tang lễ có vóc dáng nhỏ nhắn gia nhập nhà tang lễ của tôi. Ban đầu, tôi lo ngại về yêu cầu thể lực của công việc, nhưng cô ấy đã xử lý mọi nhiệm vụ với sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc. Khi nghề tang lễ ngày càng được công nhận là một lĩnh vực tiềm năng, số người từ nhiều ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau tham gia vào ngành này cũng tăng lên", Park Il-do, Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Hàn Quốc, chia sẻ.

Các chương trình đào tạo chuyên ngành tang lễ tại đại học cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tại khoa Khoa học tang lễ của Đại học Y tế Daejeon, trong số 34 sinh viên nhập học năm ngoái, 80% ở độ tuổi 20 và một nửa là nữ.

Ngành học này thậm chí còn thu hút cả những nam giới đã nghỉ hưu tìm kiếm cơ hội cho sự nghiệp thứ hai. Trước nhu cầu ngày càng tăng, Đại học Shingyeongju tại Gyeongju đã mở chương trình Cử nhân Công nghiệp Văn hóa Tang lễ vào năm ngoái.

Khi xã hội ngày càng chú trọng sự trang nghiêm trong nghi lễ tiễn biệt, yêu cầu đối với chuyên viên tang lễ cũng không ngừng nâng cao. Chương trình đào tạo hiện nay bao gồm kỹ thuật trang điểm phục hồi, giúp tái tạo diện mạo của người đã khuất dựa trên ảnh chụp lúc sinh thời.

Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc xử lý các sự cố có nhiều thương vong. Sau thảm họa hàng không tại Jeju vào tháng 12 năm ngoái khiến 179 người thiệt mạng, Bộ Y tế và Phúc lợi đã huy động 278 chuyên viên tang lễ để hỗ trợ nhận dạng thi thể và tổ chức tang lễ.

Trước sự gia tăng của dân số nước ngoài tại Hàn Quốc, chương trình đào tạo ngành dịch vụ tang lễ đã được mở rộng để bao gồm quy trình tổ chức tang lễ cho người nước ngoài.

"Chúng tôi được đào tạo về các kỹ thuật bảo quản thi thể nhằm hỗ trợ quá trình hồi hương cho người nước ngoài", Kim So-ha (20 tuổi), sinh viên năm hai ngành Khoa học tang lễ tại Đại học Y tế Daejeon, chia sẻ.

Ngoài ra, khi xu hướng xem thú cưng như một thành viên trong gia đình ngày càng phổ biến, một số chuyên viên tang lễ cũng đăng ký chứng chỉ hành nghề chuyên biệt dành cho dịch vụ tang lễ thú cưng.

Ngành dịch vụ tang lễ cũng đang thu hút sự quan tâm từ các tập đoàn lớn. Công ty cho thuê thiết bị Coway dự kiến sẽ tham gia lĩnh vực này trong nửa đầu năm nay, trong khi các tập đoàn giáo dục như Daekyo và Woongjin cũng đang mở rộng hoạt động sang thị trường dịch vụ tang lễ.

Daekyo đã chính thức ra mắt dịch vụ tang lễ vào tháng trước, trong khi Woongjin được cho là đang cân nhắc việc mua lại Preed Life, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dịch vụ tang lễ tại Hàn Quốc.

