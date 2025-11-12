'Ngày Độc thân' bị thờ ơ

Nhiều người tiêu dùng Trung Quốc bày tỏ sự mệt mỏi trước các hình thức khuyến mãi rối rắm, yêu cầu kết hợp nhiều mã giảm giá hoặc mua theo trình tự phức tạp.

Lễ hội mua sắm 11/11 dần mất đi sức hút trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Ảnh minh họa: Reuters.

Lễ hội mua sắm “Ngày Độc thân” (Singles Day) 11/11 - từng là biểu tượng cho sức mua bùng nổ của người tiêu dùng Trung Quốc - đang dần mất đi sức hút khi người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế ảm đạm và các chương trình khuyến mại ngày càng phức tạp.

Ra đời năm 2009 do tập đoàn thương mại điện tử Alibaba khởi xướng, “Ngày Độc thân” nhanh chóng trở thành sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới, kéo dài suốt tháng 11 với hàng loạt ưu đãi trực tuyến.

Trước đây, Alibaba và đối thủ JD.com thường công bố những kỷ lục doanh số mới sau mỗi mùa lễ hội. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cả hai đều không còn công bố chi tiết doanh thu, phản ánh xu hướng giảm nhiệt rõ rệt của thị trường.

Nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự mệt mỏi trước các hình thức khuyến mãi rối rắm, yêu cầu kết hợp nhiều mã giảm giá hoặc mua theo trình tự phức tạp.

Cô Zhang Jing, một người tiêu dùng trẻ tuổi ở Thượng Hải, chia sẻ: “Tôi chẳng mua gì năm nay cả. Các ưu đãi không còn hấp dẫn và quy định thì quá phức tạp”.

Chủ cửa hàng thời trang Shi Xuebin cho biết cô chỉ mua một chiếc iPhone 17 - món hàng đã dự định từ trước, và chi tiêu ít hơn hẳn so với năm ngoái. “Năm nay kinh tế không tốt, mọi người chỉ mua thứ thật sự cần thiết. Trước đây thích gì là mua, giờ thì phải cân nhắc kỹ”, cô nói, cho rằng tâm lý “tiêu dùng xuống cấp” đang lan rộng.

Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực kích cầu trong nước nhằm đối phó tình trạng tiêu dùng trì trệ, khủng hoảng bất động sản kéo dài và căng thẳng thương mại với Mỹ.

Tại cuộc họp hoạch định chính sách quan trọng tháng trước, giới chứng Trung Quốc khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng trong nước.

Giá tiêu dùng tại Trung Quốc gần như đi ngang trong nhiều tháng, chỉ tăng nhẹ trong tháng 10 nhờ nhu cầu du lịch và ăn uống dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, theo nhiều người dân, việc chi tiêu vẫn chủ yếu giới hạn ở nhu yếu phẩm.

Một người dân Thượng Hải tên Zhu cho biết mẹ anh đã tranh thủ mua các mặt hàng thiết yếu như bột giặt, giấy vệ sinh, nhưng bản thân anh lại ưu tiên hàng cũ cho sở thích thư pháp.

“Nếu thật sự cần thì tôi mua, còn không thì dù rẻ mấy cũng chẳng mua,” anh nói.

Giới quan sát nhận định, sự nguội lạnh của “Ngày Độc thân” - từng được xem là chỉ báo cho sức khỏe tiêu dùng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - là dấu hiệu cho thấy niềm tin người tiêu dùng Trung Quốc vẫn chưa phục hồi sau giai đoạn tăng trưởng chậm kéo dài.