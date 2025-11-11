Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Đồng hồ Rolex bí ẩn trên bàn làm việc ông Trump

  • Thứ ba, 11/11/2025 20:00 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Cỗ máy để bàn phong cách Datejust thuộc sở hữu của Tống thống Mỹ Donald Trump không nằm trong danh mục thương mại của Rolex, mà là quà tặng đặc biệt do hãng gửi đến chính phủ Mỹ.

rolex tang dong ho, Donald Trump rolex, dong ho de ban, rolex Datejust, qua tang rolex anh 1

Chiếc đồng hồ để bàn mới xuất hiện trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ khiến giới sưu tầm xôn xao. Ảnh: Hodinkee.

Trong những ngày qua, tín đồ đồng hồ thế giới xôn xao bàn tán về chiếc đồng hồ để bàn xuất hiện trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau nhiều suy đoán và “điều tra” từ các trang chuyên về đồng hồ như Watches of EspionageNiccoloy, tạp chí Hodinkee đã xác nhận nguồn gốc của món quà là chiếc đồng hồ đến từ Rolex, được tặng cho chính phủ và người dân Mỹ trong chuyến thăm Nhà Trắng của một đoàn doanh nhân Thụy Sĩ.

Theo bức thư có chữ ký của Jean-Frédéric Dufour, Giám đốc điều hành Rolex, món quà này được gửi tặng “vì lợi ích của nhân dân Mỹ”, như một trong những “cử chỉ biểu trưng cho tinh thần hữu nghị và mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia”.

Rolex mô tả đây là “một biểu hiện khiêm nhường nhưng tinh tế của nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ truyền thống”.

Trong các bức ảnh chụp tại Nhà Trắng, nhiều người tinh ý phát hiện trên bàn làm việc của ông Trump có một chiếc đồng hồ để bàn mang phong cách Datejust, đặc trưng với viền khía màu vàng, mặt số xanh lá và ô phóng đại lịch ngày (cyclops). Theo giới chuyên môn, đây không phải là sản phẩm thương mại, nhưng lại gợi nhớ đến mẫu Submariner Desk Clock từng được Rolex giới thiệu trước đó.

“Với thiết kế vượt thời gian và tay nghề tinh xảo, chúng tôi hy vọng chiếc đồng hồ này sẽ trở thành biểu tượng nhỏ cho sự hợp tác hiệu quả và lòng tôn trọng lẫn nhau giữa Thụy Sĩ và Mỹ”, trích nội dung bức thư từ đoàn doanh nhân Thụy Sĩ gửi đến Nhà Trắng.

Đại diện Rolex từ chối bình luận thêm về sự việc.

rolex tang dong ho, Donald Trump rolex, dong ho de ban, rolex Datejust, qua tang rolex anh 2rolex tang dong ho, Donald Trump rolex, dong ho de ban, rolex Datejust, qua tang rolex anh 3

Chiếc đồng hồ được cho là quà tặng từ ban lãnh đạo Rolex, do chính Giám đốc điều hành Jean-Frédéric Dufour gửi tặng Tổng thống Mỹ. Ảnh: @watchesofespionage/IG.

Đáng chú ý, mẫu đồng hồ để bàn tặng Tổng thống Mỹ là thiết kế hoàn toàn mới trong bộ sưu tập của Rolex. Hodinkee tiết lộ một phiên bản tương tự mang phong cách Submariner từng được trưng bày tại cửa hàng Watches of Switzerland ở London (aAnh). Tuy nhiên, dòng sản phẩm này không được bán công khai.

Được biết, buổi gặp gỡ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, bao gồm Jean-Frédéric Dufour, CEO Rolex; Johann Rupert, Chủ tịch tập đoàn Richemont; cùng nhà sáng lập Partners Group, quỹ đầu tư tư nhân Thụy Sĩ đang nắm quyền kiểm soát Breitling.

Chuyến thăm được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia trong bối cảnh Mỹ áp mức thuế nhập khẩu 39% đối với nhiều mặt hàng Thụy Sĩ, bao gồm đồng hồ.

Dù có sự phối hợp của chính phủ Thụy Sĩ, các doanh nhân khẳng định họ không đến để đàm phán thương mại, mà chỉ mong muốn củng cố mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nền kinh tế.

Đồng hồ Patek Philippe cổ đắt nhất từng được đấu giá

Chỉ trong 10 phút, chiếc Patek Philippe Ref. 1518 bằng thép đã được gõ búa ở mức 17,6 triệu USD, khép lại một trong những phiên đấu căng thẳng và được mong chờ nhất năm tại Geneva.

25:1486 hôm qua

Thú chơi đồng hồ bạc tỷ của 'nữ hoàng thể dục dụng cụ'

Simone Biles (sinh năm 1997, Mỹ), nữ VĐV vĩ đại nhất môn thể dục dụng cụ, vừa bổ sung vào bộ sưu tập xa xỉ của mình chiếc Audemars Piguet thứ hai ở tuổi 28.

06:00 8/11/2025

Thú chơi đồng hồ xa xỉ của hạng 1 đơn nữ tennis

Là một trong những nữ VĐV có thu nhập cao nhất hành tinh, Aryna Sabalenka khẳng định vị thế của mình không chỉ qua danh hiệu Grand Slam mà còn qua BST đồng hồ xa xỉ.

07:20 5/11/2025

Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm

Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.

Khanh Vy truoc tin don co ban trai hinh anh

Khánh Vy trước tin đồn có bạn trai

3 giờ trước 18:05 11/11/2025

0

Trước tin đồn có người yêu, MC Khánh Vy tương đối kín tiếng về chuyện tình cảm, từng chia sẻ về giai đoạn hậu chia tay khó khăn và tiêu chí lựa chọn bạn trai trong một podcast.

'Quan bim' thong tri hinh anh

'Quần bỉm' thống trị

4 giờ trước 16:18 11/11/2025

0

Trào lưu không quần ngày càng chứng minh sức hút, đạt đến giới hạn khi nhiều ngôi sao ưa chuộng "bỉm thời trang".

Như Phương

rolex tặng đồng hồ Donald Trump rolex đồng hồ để bàn rolex Datejust quà tặng rolex Donald Trump đồng hồ thời trang Donald Trump đồng hồ rolex rolex

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý