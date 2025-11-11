Đồng hồ Rolex bí ẩn trên bàn làm việc ông Trump

Cỗ máy để bàn phong cách Datejust thuộc sở hữu của Tống thống Mỹ Donald Trump không nằm trong danh mục thương mại của Rolex, mà là quà tặng đặc biệt do hãng gửi đến chính phủ Mỹ.

Chiếc đồng hồ để bàn mới xuất hiện trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ khiến giới sưu tầm xôn xao. Ảnh: Hodinkee.

Trong những ngày qua, tín đồ đồng hồ thế giới xôn xao bàn tán về chiếc đồng hồ để bàn xuất hiện trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau nhiều suy đoán và “điều tra” từ các trang chuyên về đồng hồ như Watches of Espionage và Niccoloy, tạp chí Hodinkee đã xác nhận nguồn gốc của món quà là chiếc đồng hồ đến từ Rolex, được tặng cho chính phủ và người dân Mỹ trong chuyến thăm Nhà Trắng của một đoàn doanh nhân Thụy Sĩ.

Theo bức thư có chữ ký của Jean-Frédéric Dufour, Giám đốc điều hành Rolex, món quà này được gửi tặng “vì lợi ích của nhân dân Mỹ”, như một trong những “cử chỉ biểu trưng cho tinh thần hữu nghị và mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia”.

Rolex mô tả đây là “một biểu hiện khiêm nhường nhưng tinh tế của nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ truyền thống”.

Trong các bức ảnh chụp tại Nhà Trắng, nhiều người tinh ý phát hiện trên bàn làm việc của ông Trump có một chiếc đồng hồ để bàn mang phong cách Datejust, đặc trưng với viền khía màu vàng, mặt số xanh lá và ô phóng đại lịch ngày (cyclops). Theo giới chuyên môn, đây không phải là sản phẩm thương mại, nhưng lại gợi nhớ đến mẫu Submariner Desk Clock từng được Rolex giới thiệu trước đó.

“Với thiết kế vượt thời gian và tay nghề tinh xảo, chúng tôi hy vọng chiếc đồng hồ này sẽ trở thành biểu tượng nhỏ cho sự hợp tác hiệu quả và lòng tôn trọng lẫn nhau giữa Thụy Sĩ và Mỹ”, trích nội dung bức thư từ đoàn doanh nhân Thụy Sĩ gửi đến Nhà Trắng.

Đại diện Rolex từ chối bình luận thêm về sự việc.

Chiếc đồng hồ được cho là quà tặng từ ban lãnh đạo Rolex, do chính Giám đốc điều hành Jean-Frédéric Dufour gửi tặng Tổng thống Mỹ. Ảnh: @watchesofespionage/IG.

Đáng chú ý, mẫu đồng hồ để bàn tặng Tổng thống Mỹ là thiết kế hoàn toàn mới trong bộ sưu tập của Rolex. Hodinkee tiết lộ một phiên bản tương tự mang phong cách Submariner từng được trưng bày tại cửa hàng Watches of Switzerland ở London (aAnh). Tuy nhiên, dòng sản phẩm này không được bán công khai.

Được biết, buổi gặp gỡ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, bao gồm Jean-Frédéric Dufour, CEO Rolex; Johann Rupert, Chủ tịch tập đoàn Richemont; cùng nhà sáng lập Partners Group, quỹ đầu tư tư nhân Thụy Sĩ đang nắm quyền kiểm soát Breitling.

Chuyến thăm được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia trong bối cảnh Mỹ áp mức thuế nhập khẩu 39% đối với nhiều mặt hàng Thụy Sĩ, bao gồm đồng hồ.

Dù có sự phối hợp của chính phủ Thụy Sĩ, các doanh nhân khẳng định họ không đến để đàm phán thương mại, mà chỉ mong muốn củng cố mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nền kinh tế.