Thú chơi đồng hồ bạc tỷ của 'nữ hoàng thể dục dụng cụ'

  • Thứ bảy, 8/11/2025 06:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Simone Biles (sinh năm 1997, Mỹ), nữ VĐV vĩ đại nhất môn thể dục dụng cụ, vừa bổ sung vào bộ sưu tập xa xỉ của mình chiếc Audemars Piguet thứ hai ở tuổi 28.

Không chỉ là “nữ hoàng thể dục dụng cụ” với 37 huy chương quốc tế, Simone Biles còn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi gu thời trang sang trọng và niềm đam mê sưu tầm đồng hồ xa xỉ. Ảnh: @simonebiles/IG.

Mới đây, nữ vận động viên 28 tuổi chia sẻ trên Instagram khoảnh khắc thử chiếc Audemars Piguet (AP) Royal Oak Offshore mới. Cỗ máy có thiết kế bằng thép không gỉ, nổi bật với bezel ceramic nạm kim cương. Mặt số đồng hồ có màu salmon họa tiết Lady Tapisserie cùng cọc số vàng trắng và kim phủ dạ quang đặc trưng Royal Oak. Đồng hồ có giá bán lẻ khoảng 50.000 USD, theo Page Six. Ảnh: @simonebiles/IG

Được biết, cặp đôi đã cùng nhau đến cửa hàng Audemars Piguet tại New York (Mỹ) để chọn mua mẫu đồng hồ mới. Trên Instagram, Biles hài hước khoe bức ảnh đeo hai chiếc AP với dòng chú thích: “my 2 babies” (tạm dịch: “hai em bé của tôi”). Ngoài đồng hồ, cô thường xuyên xuất hiện cùng nhẫn đính hôn kim cương 3 carat và nhẫn cưới đính kim cương oval do thợ kim hoàn Zo Frost chế tác riêng. Ảnh: @simonebiles/IG.

Đây là chiếc Audemars Piguet thứ hai trong bộ sưu tập của Simone Biles. Trước đó, cô từng đeo mẫu Royal Oak Mini bằng vàng trắng, món quà đặc biệt từ chồng là Jonathan Owens, cầu thủ của đội Chicago Bears. Cặp đôi kết hôn vào tháng 4/2023 và thường xuyên di chuyển giữa Houston và Chicago (Mỹ). Jonathan Owens cũng thể hiện niềm yêu thích với đồng hồ xa xỉ khi thường xuyên xuất hiện cùng những mẫu Audemars Piguet và đặc biệt là Rolex Datejust, cỗ máy mà anh yêu thích nhất. Ảnh: @simonebiles/IG.

Tháng 1, Biles và chồng có chuyến tham quan trụ sở Audemars Piguet tại vùng Vallée de Joux, “thung lũng đồng hồ” của Thụy Sĩ. Cặp đôi trải nghiệm quy trình lắp ráp đồng hồ thủ công, đeo kính lúp chuyên dụng và tạo dáng trong không gian trưng bày sang trọng. Biles cũng chia sẻ hình ảnh bữa tối in logo thương hiệu, cùng loạt đồng hồ AP được trưng bày trong tủ kính. Ảnh: @simonebiles/IG.

Chuyến ghé thăm này không gây ngạc nhiên với người hâm mộ, bởi Simone Biles vốn nổi tiếng yêu thích hàng xa xỉ. Sinh năm 1997 tại Ohio (Mỹ), cô được xem là vận động viên thể dục dụng cụ vĩ đại nhất lịch sử hiện đại, với 37 huy chương Olympic và Giải vô địch Thế giới, trong đó có 23 huy chương vàng. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, Biles là nữ VĐV đầu tiên thực hiện thành công hàng loạt kỹ thuật cực khó mang tên mình (Biles, Biles II, Biles III). The New York Times nhiều lần gọi cô là “The Greatest Gymnast of All Time (Vận động viên thể dục dụng cụ vĩ đại nhất mọi thời đại)”. Ảnh: @laureussport/IG.

Theo Forbes, trong năm 2024, Biles đạt thu nhập khoảng 11 triệu USD, với tài sản ròng ước tính 25 triệu USD vào năm 2025. Phần lớn thu nhập của cô đến từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ và thương hiệu cá nhân, thay vì giải thưởng thi đấu. Nhờ nguồn tài chính ổn định, Simone Biles có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa mà cô từng mơ ước từ thuở nhỏ, như tổ chức đám cưới trong mơ tại Mexico và bộ sưu tập túi Hermès Birkin trị giá hàng chục nghìn USD. Ảnh: @simonebiles/IG.

Theo Page Six, Biles sở hữu ít nhất một mẫu Birkin có giá khoảng 30.000 USD. Dù từng bị chỉ trích vì thói quen chi tiêu xa xỉ, Simone Biles chưa bao giờ để ý kiến dư luận ảnh hưởng đến cách cô tận hưởng thành quả lao động. Ảnh: @simonebiles/IG.

