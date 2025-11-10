Đồng hồ Patek Philippe cổ đắt nhất từng được đấu giá

Chỉ trong 10 phút, chiếc Patek Philippe Ref. 1518 bằng thép đã được gõ búa ở mức 17,6 triệu USD, khép lại một trong những phiên đấu căng thẳng và được mong chờ nhất năm tại Geneva.

Patek Philippe Ref. 1518 thép trở thành chiếc đồng hồ Patek cổ đắt nhất từng được đấu giá.

Ngày 8/11 tại Geneva (Thụy Sĩ), chiếc Patek Philippe Ref. 1518 bằng thép không gỉ, được cho là mẫu đầu tiên từng được chế tác, đã được bán tại phiên đấu giá Phillips với mức giá 12 triệu CHF (tương đương 14,2 triệu CHF sau phí, khoảng 17,6 triệu USD ).

Kết quả này chính thức đưa cỗ máy thành mẫu Patek Philippe cổ đắt nhất từng được bán đấu giá, đánh dấu một cột mốc quan trọng không chỉ với giới sưu tầm Patek mà còn với toàn thị trường đồng hồ xa xỉ, theo Hodinkee.

Dù chưa thể vượt qua kỷ lục của chiếc Rolex Daytona “Paul Newman” Ref. 6239 (bán với giá 17,8 triệu USD năm 2017), thương vụ lần này vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ của những mẫu đồng hồ hiếm, đặc biệt là các phiên bản thép sản xuất giữa thế kỷ 20.

Không khí tại Geneva Watch Auction của Phillips, do Aurel Bacs điều hành cùng Bacs & Russo, được mô tả là “nghẹt thở” ngay trước khi Lot 23, chiếc Ref. 1518 được mang ra đấu giá. Trong một quyết định hiếm thấy, ban tổ chức tuyên bố không mở đấu giá trực tuyến, chỉ chấp nhận người tham dự trực tiếp và qua điện thoại.

Không khí tại Geneva Watch Auction “nghẹt thở” khi ban tổ chức không mở đấu giá trực tuyến.

Khi Aurel Bacs chưa kịp hoàn tất phần giới thiệu, một người trong phòng đã lớn tiếng mở đầu với mức giá 8 triệu CHF. Cuộc đấu nhanh chóng leo thang khi 5 người mua cùng cạnh tranh, 3 người trong phòng, 2 người qua điện thoại. Sau 10 phút căng thẳng, một khách đấu giá qua điện thoại đã thắng cuộc với mức 12 triệu CHF, chính thức khép lại một trong những phiên đấu được mong chờ nhất năm.

Tham dự sự kiện là những cái tên lớn trong thế giới đồng hồ như thợ đồng hồ danh tiếng F.P. Journe; Davide Parmegiani, nhà sưu tầm và môi giới từng giao dịch đủ 4 chiếc Ref. 1518 thép được biết đến; và Dr. Helmut Crott, học giả, nhà sưu tầm, đồng thời là cựu chủ nhân của mẫu 1518.

Đáng chú ý, chính chiếc đồng hồ này từng được bán bởi Phillips vào năm 2016, khi đạt mức 11 triệu CHF (khoảng 11,1 triệu USD ), giá kỷ lục vào thời điểm đó.

Ra mắt năm 1941, Ref. 1518 là chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt với chức năng lịch vạn niên và chronograph, cột mốc kỹ thuật định hình nền tảng cho các mẫu đồng hồ phức tạp của Patek Philippe trong nhiều thập kỷ sau đó.

Phần lớn Ref. 1518 được chế tác bằng vàng vàng hoặc vàng hồng, trong khi phiên bản thép không gỉ gần như không tưởng ở thời điểm đó. Đến nay, chỉ 4 chiếc được ghi nhận công khai, khiến giới sưu tầm xem đây là “chén thánh” của đồng hồ vintage.

Chỉ 4 chiếc Ref. 1518 thép được ghi nhận tồn tại, khiến mẫu này được xem là “chén thánh” trong giới sưu tầm Patek.

Ref. 1518 được đấu giá lần này mang số vỏ 508'473, bên trong nắp có khắc số “1”, được cho là chiếc đầu tiên trong 4 mẫu thép tồn tại. Theo hồ sơ lưu trữ của Patek Philippe, đồng hồ được sản xuất năm 1943 và bán ra ngày 22/2/1944 tại Budapest (Hungary).

Dù thị trường đồng hồ trải qua nhiều biến động trong bối cảnh xung đột toàn cầu và thay đổi chính sách thương mại tại Mỹ, kết quả đấu giá của Ref. 1518 cho thấy giá trị của những mẫu cổ hiếm vẫn bền vững.

Thực tế, đây không phải là mức giá cao nhất từng đạt được cho đồng hồ Patek Philippe. Trước đó, chiếc Henry Graves Jr. Supercomplication, đồng hồ bỏ túi phức tạp nhất từng được chế tác, đã được bán với 23,2 triệu CHF (khoảng 24 triệu USD ) vào năm 2014.