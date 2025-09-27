Nghi án chồng sát hại vợ và hai tình địch ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nghi can và đang làm rõ vụ việc 3 người bị sát hại trong đêm 26/9. Bước đầu xác định là do mâu thuẫn tình ái.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Tối 26/9, người dân phát hiện hai công nhân tử vong bất thường tại trục đường trong địa phận khu công nghiệp Phú Hà (thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Phú Thọ mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình; cùng với đó, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.

Kết quả, trong vòng chưa đầy hai giờ, lực lượng công an đã làm rõ nghi can gây ra vụ trọng án là Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ).

Bước đầu, Nhung khai nhận động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Theo đó, khoảng 20 giờ 10 phút, ngày 26/9, tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn Ng. (SN 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y (SN 1995, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ - là vợ của Nhung).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy mang BKS 19K1 - 179.01 đến chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú tại Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; nơi tạm trú: Khu 3, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đ. Hậu quả, anh Đ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, do ghen tuông khi thấy vợ từng cặp bồ với anh Đ và giờ đến anh N nên đối tượng Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xử lý vụ án.