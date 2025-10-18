Nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác, đối tượng tạt xăng tình địch

Xuất phát từ nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với B., Huỳnh Kim Vịnh đã tạt xăng lên người tình địch.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huỳnh Kim Vịnh (SN 1994, trú phường An Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Khê về việc anh V.V.B. (SN 1990, trú phường Hòa Khánh) trong lúc làm việc tại phường An Khê, thì bị một người đàn ông tạt xăng rồi cầm bật lửa đuổi theo, hô lớn "giết mi lun".

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phân công Tổ công tác phối hợp Công an phường An Khê và công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xác minh.

Huỳnh Kim Vịnh bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: C.A.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là Huỳnh Kim Vịnh. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, khi Vịnh nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh B. Dù Vịnh đã nhiều lần cảnh báo nhưng mối quan hệ vẫn tiếp diễn.

Khi cơn cuồng ghen lên đến đỉnh điểm, Vịnh chuẩn bị chai nhựa chứa xăng và bật lửa, tìm đến nơi anh B. làm việc để tấn công, đe dọa tính mạng. Sau khi gây án, Vịnh bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan công an, di chuyển qua nhiều tỉnh.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Giết người" và xác lập chuyên án truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 17/10, lực lượng trinh sát xác định Vịnh trở lại Đà Nẵng và đang lẩn trốn tại các khu vực phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, xã Bà Nà…

Khoảng 18h cùng ngày, trinh sát bắt giữ thành công Huỳnh Kim Vịnh khi y đang ẩn náu trên đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh.