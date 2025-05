Ngồi ôtô 45 chỗ hay xe 16 chỗ thoải mái hơn khi du lịch đường dài?

Lựa chọn phương tiện khi di chuyển đường dài là điều cần thiết trước mỗi chuyến du lịch, đặc biệt với người thường gặp tình trạng say xe.

Ảnh: Infinitytransportation.

Mùa hè là thời điểm nhiều người chuẩn bị cho những chuyến du lịch đường dài cùng gia đình, bạn bè, công ty. Khi đó, những chiếc ôtô du lịch 16 hay 45 chỗ trở thành lựa chọn phổ biến vì tiết kiệm chi phí, phù hợp di chuyển theo đoàn đông người.

Tuy nhiên, đây cũng là phương tiện khiến nhiều người gặp vấn đề say xe (motion sickness), biến chuyến đi trở thành một "cơn ác mộng".

Vậy để giảm thiểu tình trạng say xe, bạn nên chọn ôtô 45 chỗ hay xe 16 chỗ cho chuyến du lịch mùa hè tới?

Không gian nội thất

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cảm giác say xe là không gian.

Đối với ôtô 45 chỗ, hàng ghế ngồi rộng rãi và không gian để chân là ưu điểm lớn nhất. Khu vực ngồi được bố trí khoảng cách đủ lớn phù hợp cho đại đa số người có thể thoải mái duỗi chân hay tinh chỉnh hướng ghế. Điều này giúp việc ngồi xe đường dài thoải mái hơn.

Hệ thống điều hòa trên ôtô 45 chỗ hiện đại cũng được sắp xếp riêng lẻ theo từng hàng ghế. Điều này giúp hành khách trên xe dễ dàng tinh chỉnh hướng gió, nhiệt độ cho phù hợp với thể trạng, nhu cầu.

Không gian giữa mỗi hàng ghế trên xe 45 chỗ rộng rãi hơn xe 16 chỗ. Ảnh: Hyundai.

Trong khi đó, những chiếc xe 16 chỗ lại hạn chế về không gian. Khoảng cách hàng ghế của những mẫu xe này được thiết kế gần nhau, khu vực duỗi chân, ngả lưng trở nên kém thoải mái.

Đặc biệt đối với người có chiều cao trên 1,8 m như khách du lịch phương Tây, những chiếc xe 16 chỗ sẽ là cơn ác mộng nếu di chuyển quãng đường dài.

Nhược điểm về ghế ngồi trên xe 16 chỗ có thể được khắc phục ở các phiên bản cao cấp trên các mẫu xe đời mới, khi ghế được làm xịn hơn, êm hơn, chỗ để chân cũng như trần xe được cơi nới rộng rãi hơn. Một số mẫu xe kích thước 16 chỗ còn được tùy biến ít chỗ ngồi hơn và đặt vào trong xe những chiếc ghế ngồi dạng "thương gia" mang lại trải nghiệm khác biệt khi di chuyển.

Cảm giác khi di chuyển

Hệ thống treo chính là yếu tố quyết định độ êm ái của những chiếc xe khi di chuyển.

Những chiếc ôtô 45 chỗ thường được trang bị hệ thống giảm chấn bầu hơi và hệ thống treo độc lập. Nhờ đó khi di chuyển qua các đoạn đường gồ ghề, hệ thống này sẽ giúp dập tắt dao động, giảm cảm giác rung lắc khi ngồi trong xe khi di chuyển đường dài.

Tuy nhiên hành khách ngồi trên xe sẽ có cảm giác bồng bềnh và không phải ai cũng thích kiểu êm ái này.

Những xe 16 chỗ thường trang bị hệ thống treo nhíp nên tạo cảm giác rung lắc hơn.

Những chiếc xe 16 chỗ thế hệ cũ thường sử dụng hệ thống treo nhíp. Khi đi qua các đoạn đường xấu, toàn bộ dao động sẽ được truyền đến thân xe, khiến người ngồi bên trong cảm giác rung lắc.

Đây là lý do khiến nhiều hành khách ngồi bên trong cảm giác khó chịu, thậm chí buồn nôn khi xe 16 chỗ bất ngờ đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Với các xe 16 chỗ thế hệ mới, hệ thống treo đã được cải thiện nhiều nên cảm giác rung lắc cũng được giảm đáng kế, tuy nhiên vẫn khá xóc nếu xe chạy qua những đoạn gồ ghề.

Nói chung đối với những người thường gặp tình trạng say xe do sợ cảm giác rung lắc, ôtô 45 chỗ sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho các chuyến du lịch đường dài. Với những người không thích cảm giác bồng bềnh, xe 16 chỗ sẽ mang lại sự ổn định tốt hơn.

Còn các hành khách say xe do tâm lý hay nhạy cảm với mùi xăng, dầu nên ưu tiên ôtô đời mới, chuẩn bị thực phẩm chức năng, thuốc chống say trước chuyến đi để đảm bảo hành trình thoải mái hơn.