Người đàn ông đột quỵ vì thói quen xấu nhiều người mắc phải

Trong khi cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông, các bác sĩ phát hiện người đàn ông bị đột quỵ não.

Người bệnh dần phục hồi sau cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên, khoa Cấp cứu, Bệnh viện E (Hà Nội), cho biết khi vào viện, người đàn ông 48 tuổi ở Hà Nội xảy ra va chạm giao thông nên các bác sĩ cần tầm soát hết tất cả chấn thương khác do tai nạn giao thông có thể gây ra. Tuy nhiên, bác sĩ nhận thấy người bệnh rơi vào tình trạng yếu nửa người, đau đầu, lơ mơ, phát âm khó… Người bệnh có những dấu hiệu, triệu chứng của đột quỵ cấp.

Ngay lập tức, quy trình cấp cứu đột quỵ được kích hoạt để lại sự sống cho người bệnh. Khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh sọ não xác định người bệnh bị đột quỵ nhồi máu não trái do tắc một nhánh động mạch mạch máu não trái của hệ tuần hoàn não.

Khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh có tiền sử bị mỡ máu cao, thường xuyên sử dụng rượu bia và thuốc lá. Một ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện các biểu hiện của cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) như tê yếu một bên tay và chân, đau đầu dữ dội, chóng mặt, giảm thị lực, khó nói… Nhưng người bệnh chủ quan nghĩ mình say rượu nên chỉ nghỉ ngơi tại nhà.

Sau đó, khi đang điều khiển ôtô tham gia giao thông, người bệnh đột quỵ đột ngột dẫn đến xảy ra va chạm. Người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Đơn vị đột quỵ và can thiệp mạch máu, khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Trước tình thế khẩn cấp, các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp nội mạch để lấy bỏ cục huyết khối tắc cho người bệnh bằng phương pháp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Từ đó, các cục huyết khối sẽ được lấy ra và tái thông mạch máu tưới não cho người bệnh, nhằm cứu sống, hạn chế các di chứng.

May mắn, người bệnh được đưa đến bệnh viện và can thiệp kịp “giờ vàng”, tránh được các biến chứng nguy hiểm do đột quỵ gây ra. Sau khi được cấp cứu, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.

Theo bác sĩ Yên, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan về sức khỏe của người trẻ, nghĩ rằng khỏe tốt nên không đi khám. Họ thường bỏ qua các dấu hiệu nhận biết bệnh, dẫn đến việc nhập viện muộn và gây khó khăn trong điều trị.

Các nguy cơ gây nên đột quỵ như thói quen hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, lười vận động, thừa cân, béo phì, thức khuya, stress, căng thẳng trong cuộc sống, công việc… đều làm gia tăng đột quỵ ở người trẻ tuổi.