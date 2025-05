Người đàn ông mắc ung thư vì một lý do không ai ngờ

Người đàn ông mắc sỏi thận lâu năm biến chứng thành ung thư thận, xâm lấn nhiều cơ quan trong ổ bụng.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Ông Đ.V.P. (64 tuổi, Quảng Ninh) được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đau tức thắt lưng kéo dài, tiểu buốt và tiểu đục. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, siêu âm và chụp CT scanner, các bác sĩ phát hiện thận trái của ông P. có nhiều sỏi kích thước lên đến 50x69 mm, giãn bể thận và một khối u lớn 40x44 mm nằm ở vùng rốn thận.

Khối u này đã xâm lấn vào tĩnh mạch thận trái và dính vào động mạch chủ bụng, cùng với nhiều hạch vùng rốn thận. Với kết quả này, các bác sĩ hội chẩn và đưa ra chẩn đoán sỏi thận trái kết hợp với u thận trái nghi ngờ ung thư.

Trước tình trạng bệnh lý phức tạp trên, ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ Dương Xuân Hiệp, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy, chỉ đạo đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ thận và niệu quản trái.

Quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do thận trái người bệnh giãn to, sỏi lớn ở cực dưới thận và u bể thận trái đã xâm lấn vào các cơ quan quan trọng như động mạch chủ, đại tràng và các mô xung quanh. Các bác sĩ phải rất cẩn thận trong việc gỡ dính và bóc tách khối u khỏi các cơ quan lân cận mà không làm tổn thương chúng.

Sau ca phẫu thuật, thận trái, niệu quản và một phần bàng quang của người bệnh đã được cắt bỏ thành công. Sau 3 ngày, bệnh nhân phục hồi tốt và có thể đi lại nhẹ nhàng.

Theo ThS.BS Lê Bá Khánh, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy, ca mổ này rất phức tạp do khối u phát triển trên nền thận giãn to, gây viêm dính vào các cơ quan lớn. Yêu cầu của ca mổ là phải lấy toàn bộ tổn thương do ung thư một cách triệt để, đồng thời bảo tồn các mạch máu và mô lân cận, kiểm soát tốt tình trạng mất máu và các nguy cơ biến chứng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Sỏi thận là một trong những bệnh lý phổ biến trong các bệnh tiết niệu, chiếm tỷ lệ cao tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, sỏi thận có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng tái đi tái lại, suy thận, và thậm chí là ung thư thận.

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng tình trạng viêm mạn tính do sỏi thận lâu ngày có thể làm tổn thương lớp niêm mạc đài bể thận, dẫn đến sự hình thành các khối u ác tính.

Bác sĩ Khánh khuyến cáo người dân cần chú ý đến việc khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm sỏi thận hoặc các bất thường về tiết niệu. Bên cạnh đó, uống đủ nước mỗi ngày và điều trị sỏi thận ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, khi có các triệu chứng như đau lưng, tiểu buốt, tiểu máu hay mệt mỏi, người bệnh nên chủ động thăm khám để nhận được sự can thiệp kịp thời, tránh để bệnh tiến triển thành những biến chứng nguy hiểm như ung thư thận.