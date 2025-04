'Người đàn ông nhanh nhất châu Á' muốn nghỉ hưu ở tuổi 35

Su Bingtian (Tô Bính Thiêm), kỷ lục gia châu Á từng lập thành tích 9,83 giây tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2021, chính thức không đạt được chuẩn tham dự Đại hội Thể thao Quốc gia Trung Quốc năm nay, SCMP đưa tin.

Thành tích 10,49 giây ở nội dung 100 m nam tại vòng loại giải Grand Prix Quảng Đông hôm 11/4 của Su kém xa tiêu chuẩn là 10,11 giây. Anh phải rút khỏi vòng bán kết để tập trung cho nội dung tiếp sức nam ngày 13/4.

Su (35 tuổi) cho biết trận đấu này là cuộc thi 100 m thứ 2 của anh kể từ Giải vô địch thế giới tổ chức tại Oregon vào tháng 7/2022. Anh coi đây là “một phép thử để tự đánh giá năng lực cạnh tranh của bản thân”.

“Thành tích lần này, hay bất kỳ chặng chạy 100 m nào trong tháng 5, 6 hoặc 7 tới đây, cũng không chênh lệch nhiều. Nên tôi nghĩ, nếu kết quả tốt, tôi sẽ thi tiếp, còn nếu không, đây có thể là lần cuối cùng”, anh chia sẻ sau vòng loại tuần trước.

“Khi không còn mang lại lợi thế cho đội, tôi nghĩ mình nên dừng lại. Tôi từng nói sẽ thi đấu đến khi không thể chạy được nữa và tôi đã làm vậy. Giờ tôi thực sự không thể chạy thêm. Tôi đã nỗ lực hết sức và không hối tiếc về sự nghiệp của mình”, chân chạy sinh năm 1990 chia sẻ thêm.

Xếp hạng 21 trong 24 vận động viên đủ điều kiện, Su trở lại sân vận động thể thao Triệu Khánh vào ngày 13/4 để thi đấu ở chặng đầu tiên của nội dung 4x100 m tiếp sức nam. Đây là nơi đoàn Quảng Đông về nhất với thành tích 39,25 giây.

“Tôi chưa từng nghĩ một đứa trẻ đến từ vùng nông thôn lại có thể trở thành người đàn ông nhanh nhất châu Á. Mỗi người đều có tiềm năng vô hạn. Người trẻ cần dám chiến đấu, dấn thân và theo đuổi ước mơ”, Su nói.

Hồi tháng 12, anh cho biết dự định sẽ giải nghệ sau khi tham dự Đại hội Thể thao Quốc gia tổ chức tại quê nhà vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cơ hội thi đấu hiện nay có lẽ chỉ còn ở nội dung tiếp sức.

Vận động viên Yan Haibin, người cùng đội với Su, bày tỏ sự kính trọng đối với đàn anh hôm Chủ nhật.

“Anh ấy luôn là hình mẫu mà thế hệ trẻ chúng tôi hướng đến. Dù chưa biết liệu mình có thể vượt qua anh ấy hay không, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực và tiến bước”, vận động viên 22 tuổi đến từ Quảng Tây chia sẻ.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.