Người đàn ông vào nhà xin nước uống rồi hiếp dâm người phụ nữ 63 tuổi

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Gò Công (Tiền Giang) cho biết khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Nguyễn Bảo Tùng (36 tuổi, ngụ phường Long Thuận) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h50 hôm 16/10, bị can Tùng đến nhà một người phụ nữ 63 tuổi ở phường Long Thuận xin nước uống.

Uống xong, Tùng đe dọa, uy hiếp và bắt người phụ nữ cho quan hệ tình dục, nếu không gã sẽ giết nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Tùng cướp điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân. Ảnh: E.X.

Người phụ nữ bỏ chạy nhưng trượt chân ngã. Tùng xông đến khống chế rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, gã lấy điện thoại di động và xe đạp điện của người phụ nữ.

Nhận được trình báo từ nạn nhân, qua điều tra, đến 18h cùng ngày, công an bắt giữ được Tùng khi gã về nhà tại khu phố Thuận An, phường Long Thuận.

Công an TP Gò Công đang trưng cầu giám định để tiếp tục xử lý hành vi hiếp dâm đối với bị can Tùng.

