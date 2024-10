Người phụ nữ 3 năm trốn truy nã

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, nơi cư trú số 4, ngõ 265 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 6/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Trang về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 175 BLHS.

Sau khi xác định bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú, 7/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Trang.

Do thời hạn điều tra đã hết mà chưa bắt được bị can, ngày 6/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Trang.

Ngày 15/10/2024, Công an TP Hà Nội đã bắt được Nguyễn Thị Huyền Trang.

Ngày 16/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án, Quyết định phục hồi điều tra bị can Nguyễn Thị Huyền Trang.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân giao tài sản cho Nguyễn Thị Huyền Trang (có lai lịch nêu trên) đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trình báo, cung cấp tài liệu, yêu cầu bồi thường thiệt hại, liên hệ Điều tra viên Nguyễn Chu Chiến.