Người đứng sau bữa nhậu của lãnh đạo Nvidia, Hyundai và Samsung

Ít ai biết buổi gặp gỡ giữa 3 ông trùm công nghệ tại quán gà rán bình dân tại Hàn Quốc lại do chính con gái của CEO Nvidia Jensen Huang lên ý tưởng và sắp xếp.

Jensen Huang (CEO Nvidia), Lee Jae-yong (Chủ tịch Samsung Electronics) và Chung Euisun (Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor) uống bia cùng nhau tại một tiệm gà rán bình dân. Ảnh: Yonhap.

Tuần trước, giới công nghệ và kinh doanh xôn xao trước hình ảnh Jensen Huang - CEO của tập đoàn chip Mỹ Nvidia, cùng Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch điều hành Hyundai Chung Euisun thưởng thức "chimaek", món ăn kết hợp gà rán và bia nổi tiếng của Hàn Quốc.

Theo nhiều nguồn tin thân cận, người đứng sau buổi gặp gỡ đặc biệt này không ai khác chính là Madison Huang, con gái của Jensen Huang.

Một nguồn tin từ Đảng Dân chủ tự do Hàn Quốc tiết lộ Madison chính là người chọn chuỗi nhà hàng Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong (quận Gangnam, Seoul).

"Kkanbu" là tiếng lóng Hàn Quốc chỉ “bạn thân”, từng nổi tiếng qua bộ phim Squid Game, theo Korea JoongAng Daily.

"Madison chọn nơi này vì muốn chơi chữ với từ ‘kkanbu’, và lấy chủ đề buổi gặp là kết nối những người bạn 'AI kkanbu' - bạn bè trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo", một nguồn tin cho biết.

Trước đó, cô đã đến Hàn Quốc khoảng một tháng, tìm hiểu các công ty hợp tác cùng Nvidia và chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi gặp gỡ cấp cao này.

Trước khi bước vào nhà hàng, Jensen Huang chia sẻ với báo chí: "Tôi thích ăn gà rán và uống bia cùng bạn bè. Kkanbu Chicken là nơi hoàn hảo cho điều đó".

Trong bữa ăn, 3 vị lãnh đạo còn cụng ly kiểu "love shot" - truyền thống thân mật của người Hàn. Sau đó, tại sự kiện kỷ niệm 25 năm ra mắt dòng card đồ họa GeForce ở Hàn Quốc, Huang gọi Lee và Chung là "chimaek buddies" - những "người bạn bia gà" của mình.

Tổng thống Lee Jae Myung (phải) bắt tay Madison Huang, con gái của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hwabaek, thành phố Gyeongju vào ngày 31/10. Ảnh: Sunghwan Wie.

Trong suốt chuyến đi, Madison luôn đi cùng cha, thậm chí thường bước trước vài bước để dẫn đường. Khi Jensen Huang tặng Lee và Chung hai chai rượu whisky Nhật Bản Hakushu 25 có chữ ký, chính Madison là người đưa quà cho cha.

Sinh năm 1990, Madison Huang gia nhập Nvidia năm 2020, hiện là giám đốc cấp cao phụ trách nền tảng AI vật lý và mảng robot hình người. Đây là vị trí cao hơn cả anh trai cô, Spencer Huang, cũng đang làm việc tại Nvidia.

Trước đó, Madison từng theo học nghệ thuật ẩm thực tại Culinary Institute of America, sau đó học làm bánh và rượu vang tại Le Cordon Bleu. Cô làm việc 4 năm cho tập đoàn xa xỉ LVMH (Pháp) trước khi chuyển sang Nvidia, nơi cô nhanh chóng thăng tiến và thường xuyên đồng hành cùng cha tại các sự kiện quốc tế.

Ngày hôm sau, Madison tiếp tục tháp tùng Jensen Huang trong buổi gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hwabaek, thành phố Gyeongju.

Khi gặp Madison, Tổng thống Lee bày tỏ ngạc nhiên vì vẻ ngoài trẻ trung của cô. Huang liền đáp: "Con gái tôi 34 tuổi". Khi Tổng thống nói rằng ở Hàn Quốc, tuổi tác thường là "bí mật", vị CEO cười và bảo: "Tôi bịa ra đó thôi".

Buổi gặp kết thúc bằng màn Jensen Huang hài hước gọi Lee Jae-yong và Chung là "anh em bia gà", rồi quay sang Tổng thống: "Lần sau, ngài cũng nên tham gia cùng chúng tôi".