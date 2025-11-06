Người phụ nữ có làn da rắn sau 10 năm bôi thuốc 'thuần Đông y'

Người phụ nữ Trung Quốc bôi kem được quảng cáo “thuần Đông y, chữa mọi bệnh da liễu” suốt 10 năm, dẫn đến suy tuyến thượng thận, da nứt đỏ tím như vảy rắn.

Da người bệnh xuất hiện dày đặc các mảng rạn đỏ tím giống vảy rắn. Ảnh: Jimu News.

Theo South China Morning Post, người phụ nữ 40 tuổi (gọi tắt là Tingting) được đưa đến Bệnh viện Zhongda thuộc Đại học Đông Nam, Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) vào tháng 10. Khi tiếp nhận, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân thừa cân, trên da xuất hiện dày đặc các mảng rạn đỏ tím giống vảy rắn và đồng thời bị tăng huyết áp.

Tingting cho biết tình trạng khởi phát từ 10 năm trước, bắt đầu bằng những nốt đỏ ngứa ở cẳng chân phải. Sau đó, tổn thương lan rộng. Trong lúc loay hoay tìm cách điều trị, bà thấy một loại kem được quảng cáo trên mạng là “thuần Đông y”, có thể “chữa khỏi mọi bệnh da liễu”. Tin lời rao bán, bà sử dụng sản phẩm này đều đặn suốt một thập kỷ, tổng chi phí gần 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD ).

Thời gian đầu, thuốc giảm ngứa nhanh nên bà tin mình đã tìm đúng “thần dược”. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, sức khỏe của Tingting tụt dốc rõ rệt. Da toàn thân xuất hiện các vệt đỏ tím nứt nẻ, kèm sưng phù chân, buồn nôn, nôn và tê bì tay.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cortisol giảm mạnh. Bác sĩ Vương Phi, Trưởng khoa Da liễu, chẩn đoán bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận thứ phát, tức tuyến thượng thận không còn sản xuất đủ hormone cần thiết cho cơ thể. Sau điều trị, tình trạng của bà đã cải thiện, song hiện chưa rõ bệnh nhân có ý định khiếu nại hay yêu cầu bồi thường hay không.

Trao đổi với Yangtse Evening Post, bác sĩ Vương cho biết nhiều loại kem bôi da quảng cáo “thuần thảo dược, không chứa hormone” trên mạng thực tế có pha trộn corticoid mạnh.

“Corticoid giúp giảm nhanh ngứa, đỏ da nhưng dùng kéo dài dễ gây lệ thuộc. Khi ngừng, triệu chứng sẽ bùng phát nặng hơn. Nguy hiểm hơn, chất này có thể thấm qua da, tích tụ lại, gây tác dụng phụ, ức chế tuyến thượng thận và để lại hậu quả khó hồi phục”, ông cảnh báo.

Ông nhấn mạnh, thuốc bôi ngoài da không hề đơn giản, đặc biệt là sản phẩm có chứa corticoid. Người bệnh cần sử dụng đúng chỉ định và dưới hướng dẫn của bác sĩ để tránh biến chứng.