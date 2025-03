Bạn gái cũ Elon Musk vướng tranh cãi về AI

Ca sĩ Grimes, người phụ nữ có 3 con với tỷ phú công nghệ Elon Musk, vừa tạo ra làn sóng tranh cãi khi công bố tác phẩm nghệ thuật do AI sáng tạo.

Grimes và Elon Musk có 3 con chung, tạo ra nhiều ồn ào. Ảnh: Charles Sykes.

Tấm thảm được “dệt” bằng công nghệ của Grimes (36 tuổi, tên thật là Claire Elise Boucher) khiến các nghệ sĩ, giới mộ điệu phẫn nộ.

Tấm thảm vừa được nhà đấu giá Christie’s bán với mức giá 25.200 USD trong khuôn khổ triển lãm Augmented Intelligence (27/2-5/3). Đây cũng là lần đầu tiên Christie’s bán tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn do AI tạo ra, theo The Times.

Tác phẩm Marie Antoinette After the Singularity được nhà đấu giá nổi tiếng Christie’s bán ra với mức giá 25.200 USD . Ảnh: Christie’s.

Grimes và em trai đồng thực hiện tác phẩm nghệ thuật ứng dụng AI, tạo ra làn sóng tranh cãi với sản phẩm này. Ảnh: @grimes.

Tấm thảm AI gây tranh cãi

Grimes thực hiện sản phẩm này cùng em trai Mac Boucher (34 tuổi). Mac cho biết chị gái mình ghét sự tranh cãi, nhưng lại liên tục trở thành “tâm bão” trên mạng xã hội.

Cả 2 cùng tạo nên bức thảm thêu mang tên Marie Antoinette After the Singularity. Các tác phẩm điêu khắc, bản in và sản phẩm kỹ thuật số được bán tại triển lãm Augmented Intelligence, đồng thời có không gian trưng bày riêng ở Christie’s New York.

Trong khi Christie’s gọi đây là tác phẩm “mang tính đột phá”, gần 6.500 nghệ sĩ đã ký vào một bức thư ngỏ, bày tỏ sự bức xúc về sự việc trên. Họ cho rằng nhà đấu giá này góp phần tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại.

“Sự ủng hộ của các bạn đối với những sản phẩm này sẽ khuyến khích, thúc đẩy các công ty AI đánh cắp tác phẩm của nghệ sĩ”, họ viết trong thư ngỏ.

Theo Mac Boucher, chị gái anh cảm thấy sự ồn ào này tương đối phiền phức, khiến cô bận tâm.

Vào ngày đầu tiên của phiên đấu giá 20/2, Grimes đã cầu xin Musk liên lạc với mình trên mạng xã hội X. “Xin hãy trả lời về cuộc khủng hoảng y tế của con chúng ta”, cô viết.

Mối quan hệ của Grimes và tỷ phú Elon Musk luôn thu hút sự chú ý từ phía công chúng, đồng thời khiến nữ nghệ sĩ thường xuyên vướng vào làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Just Jared.

Công nghệ hiện đại và nghề thủ công truyền thống

Grimes và em trai cô lớn lên ở Vancouver (Canada), quen thuộc với những tấm thảm dệt tay của Ấn Độ, Ba Tư và Afghanistan. Theo Mac Boucher, đây không chỉ là những tấm thảm để bước lên, mà là một tác phẩm nghệ thuật, mang câu chuyện thần thoại riêng.

“Cả tôi và chị gái đều đam mê lịch sử. Chúng tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu về lĩnh vực này”, anh nói.

Trong khi Grimes có nền tảng âm nhạc, em trai cô lại hiểu biết về thế giới trò chơi điện tử. Mac Boucher gợi ý với chị gái rằng họ có thể sử dụng các hiệu ứng đặc biệt và AI thay vì bay vòng quanh thế giới, thực hiện MV với chi phí lớn.

Ban đầu, họ dự định trưng bày tác phẩm Marie Antoinette tại Bảo tàng Misalignment ở San Francisco (Mỹ). Song, khi biết nhà đấu giá Christie’s đang thu thập các tác phẩm AI và ngỏ lời hỗ trợ bán sản phẩm của cặp chị em này, cả 2 đã đồng ý.

“Chúng tôi muốn đưa AI vào hỗ trợ quá trình sáng tác của nghệ sĩ, đồng thời bảo tồn nghề thủ công truyền thống”, Grimes chia sẻ trên mạng xã hội.

Grimes và Elon Musk bắt đầu trò chuyện vào năm 2018. Tháng 5/2020, cô sinh con trai X Æ A-12 cùng Musk.

Sau đó, con gái của họ Exa Dark Sideræl chào đời thông qua phương pháp mang thai hộ vào tháng 12/2021. Đến mùa xuân năm 2022, nữ nghệ sĩ đã sinh đứa con thứ 3 Tau Techno Mechanicus cho tỷ phú nước Mỹ.