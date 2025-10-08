Người thi hộ đánh giá năng lực ngoại ngữ có thể bị cấm thi 2 năm

Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, thí sinh thi hộ, phá hoại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ/tiếng Việt sẽ bị hủy kết quả và cấm thi 2 năm.

Bộ GD&ĐT có dự thảo quy định mới về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, năng lực tiếng Việt. Ảnh: HUST.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và thi đánh giá năng lực tiếng Việt để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nội dung của dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm toàn diện của các đơn vị trong tổ chức thi, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải xây dựng và triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, khách quan, công bằng, nghiêm túc, phân công rõ ràng trách nhiệm từng bộ phận tham gia.

Công tác bảo mật đề thi được quy định chặt chẽ trong tất cả các khâu trước, trong và sau kỳ thi.

Trong đó, về việc xử lý vi phạm, dự thảo nêu rõ tùy theo mức độ vi phạm của đơn vị tổ chức thi, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét dừng hoặc không được tổ chức thi cho đến khi đơn vị bảo đảm đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Thí sinh vi phạm như sử dụng tài liệu sẽ bị huỷ kết quả; thi hộ, thi thay, có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung người tổ chức thi hoặc thí sinh khác thì hủy kết quả, cấm thi 2 năm đối với kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ/tiếng Việt trên toàn quốc và xử lý theo các quy định khác của pháp luật.

Các trường hợp khác tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, đơn vị tổ chức thi xem xét quyết định hình thức xử lý đối với thí sinh như khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ, huỷ kết quả thi.

Các hành vi vi phạm bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi đều phải được xử lý nghiêm. Dữ liệu từ camera giám sát là một trong các căn cứ chính thức để xem xét xử lý các vi phạm.

Dự thảo thông tư cũng quy định quy trình xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tổ chức thi đánh giá năng lực.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ thí sinh, cung cấp hình ảnh thí sinh trong quá trình dự thi, giúp các đơn vị thuận tiện việc xác minh chứng chỉ và bảo đảm tính xác thực của kết quả thi.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cho phép các đơn vị được liên kết nhằm mở rộng quy mô tổ chức thi, trong đó có thể tổ chức thi ở nước ngoài, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở giáo dục Việt Nam thành lập phân hiệu, mở văn phòng đại diện hoặc triển khai chương trình giáo dục ở nước ngoài; đẩy mạnh hợp tác, mở rộng giảng dạy tiếng Việt, lan toả các giá trị văn hoá và truyền thống Việt Nam, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Quy định này cũng tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục Việt Nam được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt ở nước ngoài, đáp ứng nhu cầu học tập và hội nhập toàn cầu.