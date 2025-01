Nguyên nhân bất ngờ khiến nhiều người mắc bệnh COPD

COPD là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, gây cản trở luồng khí trong phổi và khiến người bệnh gặp khó khăn khi hít thở.

Người bị COPD có khả năng cao mắc thêm nhiều bệnh khác. Ảnh: Shutterstock.

Theo TS.BS Nguyễn Như Vinh, Trưởng khoa Thăm dò chức năng Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) thường biểu hiện qua hai tình trạng chính là viêm phế quản mạn và khí phế thũng. Người bệnh chủ yếu gặp triệu chứng khó thở khi gắng sức, sau đó khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi.

Phần lớn trường hợp mắc COPD là do hút thuốc lá, chiếm khoảng 80%, nhưng bệnh cũng có thể xuất phát từ các nguyên nhân khác như tiếp xúc lâu dài với khói bếp (bếp củi, than, rơm, rác), môi trường ô nhiễm hoặc một số hóa chất. Những người hút thuốc lá thụ động trong thời gian dài cũng có nguy cơ cao. Ngoài ra, ở người dưới 30 tuổi, nguyên nhân có thể do thiếu men alpha-1 antitripsin.

Triệu chứng phổ biến của COPD gồm:

Ho có đàm, ban đầu ho thỉnh thoảng, sau đó kéo dài thành mạn tính.

Khó thở, khò khè, thường xảy ra khi gắng sức như vận động mạnh, leo cầu thang, đi lên dốc.

Khạc đàm.

Nhiễm trùng phổi, một tình trạng thường gặp ở người mắc COPD.

Khi bệnh chuyển sang giai đoạn cấp, triệu chứng như khò khè, ho và khó thở nặng hơn bình thường. Người bệnh nhiễm trùng phổi có thể khạc ra nhiều đàm hơn, từ trắng chuyển sang vàng hoặc xanh. Nguyên nhân nhiễm trùng thường do vi khuẩn hoặc virus, đặc biệt dễ xảy ra trong mùa lạnh, làm tăng nguy cơ các đợt cấp của bệnh.