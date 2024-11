Nguyên nhân phụ huynh Lào Cai đồng loạt cho 130 trẻ nghỉ học

Không đồng thuận trong việc chọn nhà cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú của trường, nhiều phụ huynh có con học trường Mầm non Hoa Sen (Lào Cai) tạm thời cho trẻ nghỉ học.

Bữa ăn trưa của trẻ tại trường Mầm Non Hoa Sen. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo thông tin từ Báo Lào Cai, ngày 11/11, 130 phụ huynh trường Mầm non Hoa Sen (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) quyết định cho con tạm thời nghỉ học. Nguyên nhân là chưa tìm được sự đồng thuận trong việc lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm phù hợp cho bếp ăn bán trú.

Cụ thể, năm học 2024-2025, trường Mầm non Hoa Sen có tổng số 371 học sinh theo học tại 3 điểm trường.

Để đảm bảo kịp thời công tác tổ chức ăn cho trẻ tại trường, ngay sau khai giảng năm học mới, Ban Giám hiệu trường Mầm non Hoa Sen đã tiến hành họp ban đại diện phụ huynh, thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Hồng Quang (địa chỉ tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát) là đơn vị cung ứng thực phẩm cho bếp ăn bán trú của nhà trường.

Tuy nhiên, đến ngày 26/9, nhà trường nhận được một số thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh về việc đơn vị này cung cấp thực phẩm cho trường không đảm bảo về an toàn thực phẩm (do vận chuyển thực phẩm với quãng đường quá xa), đồng thời giá cao hơn so với thị trường.

Một số phụ huynh yêu cầu nhà trường đổi nhà cung cấp thực phẩm khác trên địa bàn xã để rút ngắn thời gian vận chuyển và phù hợp với giá thị trường.

Sau nhiều cuộc họp giữa ban giám hiệu nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Đỉnh điểm, ngày 11/11, khi nhà trường thông báo chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm nên dừng hoạt động bếp ăn bán trú, đồng thời thông tin phụ huynh phải mang đồ ăn cho con khi đi học hoặc buổi trưa đón con về ăn tại nhà, 130 phụ huynh đã quyết định cho con nghỉ học.

Theo bà Lục Thị Mỹ Lệ, Hiệu trưởng trường Mầm Non Hoa Sen, nhà trường đã tiến hành họp với phụ huynh để cùng tìm đơn vị cung ứng thực phẩm phù hợp, tuy nhiên không phải “một sớm, một chiều” là được.

Trên cơ sở các đơn vị do phụ huynh giới thiệu, nhà trường sẽ tìm hiểu năng lực dựa trên hồ sơ, khoảng cách địa lý, kinh nghiệm trong công tác phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh đã thống nhất chọn một đơn vị trên địa bàn xã, hy vọng đầu tuần tới sẽ tổ chức bữa ăn bán trú trở lại. Tuy nhiên, đơn vị này cần thêm thời gian để chuẩn bị các yêu cầu về hồ sơ pháp lý.

Qua báo cáo nhanh, tới sáng 12/11, trong điều kiện chưa tìm được nhà cung ứng thực phẩm đảm bảo theo quy định, trường Mầm non Hoa Sen tạm thời vẫn duy trì bếp ăn bán trú bằng nguồn thực phẩm tại địa phương, trên cơ sở có sự đồng thuận của phụ huynh để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Tính đến hết ngày 12/11, 76 trẻ đã quay trở lại trường, 54 trẻ vẫn nghỉ học.

Ông Trịnh Tuyến Duật, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, đánh giá vấn đề vướng mắc tại trường Mầm non Hoa Sen là tìm đơn vị cung ứng thực phẩm phù hợp. Theo mong muốn của phụ huynh là một đơn vị nằm trên địa bàn xã, tuy nhiên qua rà soát, hiện chưa có đơn vị nào trên địa bàn đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý để cung ứng thực phẩm cho trường học.

UBND xã đề nghị nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức họp, thống nhất giải pháp nhằm tạo sự đồng thuận, không làm ảnh hưởng tới hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.