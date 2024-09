Phụ huynh tố lớp mầm non cho trẻ ăn 'cháo trắng, bún nước lọc'

Phụ huynh cho biết chị đóng 40.000 đồng tiền ăn mỗi ngày nhưng bữa ăn bán trú của trẻ là "cháo trắng, bún nước lọc".

Hình ảnh bữa ảnh bán trú (cháo và bún) của trẻ do phụ huynh chia sẻ. Ảnh: PHCC.

Sáng 6/9, phản ánh tới Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Trà My (quận Thanh Xuân) cho biết con gái chị (2 tuổi) đang học tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Bình Minh B, có địa chỉ tại số 37A ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tiền ăn một ngày (5 bữa) tại đây là 40.000 đồng.

Theo chị My, thời gian gần đây, chị phát hiện nhà trường cắt sữa chua trong bữa ăn của các con nhưng phụ huynh lại không được thông báo một cách rõ ràng. Trước đó, mỗi tuần các con được ăn ít nhất một bữa sữa chua.

Sau sự việc này, khoảng tháng 8, phụ huynh tiếp tục phát hiện bữa ăn bán trú của con bị bớt xén. Một số ngày, chị My đã bất ngờ đến trường và chụp lại hình ảnh các bữa ăn này, trong khi thực đơn và ảnh chụp hàng ngày gần đây gửi phụ huynh và đăng lên mạng xã hội là món ăn khác.

Trong các hình ảnh được chị My chia sẻ, suất ăn bán trú của trẻ là cháo trắng (thực đơn là cháo chim bồ câu), bún nước lọc (nấu với nước lèo và hành, không có thịt), canh bí loãng... Phụ huynh cũng cho biết một tuần, con chị đi học 6 ngày nhưng có tới 4 ngày ăn món thịt sốt cà chua.

Chị My cho biết gia đình đã phản ánh sự việc tới quản lý cơ sở 3 lần và yêu cầu trường minh bạch về nguồn gốc, số lượng và chất lượng thực phẩm, song không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Tuy nhiên, sau khi phụ huynh ý kiến về khẩu phần ăn, thay vì giải quyết thoả đáng, chị My cho hay trường thông báo tăng tiền ăn của trẻ lên 50.000 đồng/ngày, kể từ tháng 9, với lý do "để các con ăn ngon hơn".

Phụ huynh bức xúc, cho rằng chất lượng bữa ăn chưa tương xứng với giá tiền và không đảm bảo dinh dưỡng cho sự phát triển của con trẻ.

Ngoài tiền ăn, mỗi tháng phụ huynh đóng 2,5 triệu tiền học phí đối với lớp mầm non hệ thường, tiền học phẩm là 100.000 đồng. Tổng chi phí mỗi tháng là 3,6 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập Bình Minh B. Ảnh: FBNT.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 6/9, bà Vũ Tuyết Lan, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, cho biết phòng đã nắm được thông tin và đang phối hợp với UBND phường Hạ Đình để kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, Phó chủ tịch UBND phường Hạ Đình, cho hay đơn vị đã nắm được phản ánh và đang yêu cầu nhà trường xác minh, làm rõ vụ việc, sau khi có báo cáo sẽ thông tin đến báo chí.

Theo danh sách cơ sở giáo dục mầm non độc lập được cấp phép trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở GD&ĐT cung cấp, cơ sở giáo dục mầm non độc lập Bình Minh B được thành lập theo quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 31/07/2023. Chủ cơ sở là bà Quản Thị Thu Hằng, có 8 giáo viên và 2 nhân viên nấu ăn. Tổng số trẻ là 65, trong đó có 19 trẻ nhà trẻ, 46 trẻ mẫu giáo.