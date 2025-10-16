Nhà báo Philippines: ‘Nhà máy VinFast phản chiếu tương lai ôtô Việt’

Chuyến tham quan nhà máy VinFast tại Hải Phòng khiến giới truyền thông Philippines trầm trồ trước tầm vóc, công nghệ và tinh thần tiên phong của hãng xe Việt.

“Tới thăm khu phức hợp khổng lồ của VinFast ở Hải Phòng, ngay lập tức bạn có thể thấy tương lai của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đang thành hình”, nhà báo Enrique Garcia mở đầu trong bài viết đăng trên nhật báo Daily Tribune nổi tiếng. Garcia là một trong những thành viên giới truyền thông Philippines gần đây có cơ hội tham quan nhà máy của hãng xe Việt trên đảo Cát Hải.

Tự hào và phấn khích

Nhà báo Philippines ấn tượng với quy mô nhà máy rộng hơn 335 ha, hoàn thiện trong 21 tháng, vận hành trơn tru với hàng nghìn robot hàn, dập, cùng hệ thống giám sát số hóa từ Siemens và SAP. Ngoài ra, theo ông, mọi quy trình được thiết kế để nhanh chóng phát hiện và khắc phục lỗi.

“Trong chuyến thăm, chúng tôi đã được thấy sự kết nối và đồng hành giữa yếu tố kỹ thuật và mục tiêu môi trường”, ông Garcia viết.

Nhà máy VinFast tại đảo Cát Hải.

Chuyến đi lần này cũng là lần đầu tiên Paul Reyes, người đã cảm mến và mua một chiếc VF 3 tại Manila, được tận mắt chứng kiến nơi xuất xưởng mẫu xe mini SUV. Trải nghiệm khiến anh càng thêm yêu mến chiếc xe và thương hiệu.

“Tôi vẫn luôn tò mò về quy trình sản xuất VF 3, và đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cơ sở sản xuất hiện đại, công nghệ cao như vậy”, người đã gắn bó với chiếc xe hơn 10.000 km, nói. Anh cũng chia sẻ ấn tượng khi được chứng kiến khả năng tự động ở gần như mọi quy trình trong nhà máy.

“Được mục sở thị tất cả khiến tôi cảm thấy tự hào và phấn khích khi được là một phần của Vingroup và cộng đồng VinFast”, anh nói thêm.

Quy trình sản xuất hiện đại tại nhà máy VinFast.

Với Paul, Garcia và nhiều người khác trong giới truyền thông Philippines, VinFast chính là biểu tượng cho tinh thần Việt Nam, một thương hiệu trẻ nhưng dám nghĩ lớn, làm lớn và đang khẳng định năng lực. Chỉ trong 3 quý đầu năm nay, VinFast trở thành hãng ôtô đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 100.000 xe bán ra tại Việt Nam, sau gần một năm liên tiếp dẫn đầu thị trường.

Bản sắc không thể sao chép của VinFast

Nếu nhà máy khiến truyền thông trầm trồ vì quy mô và công nghệ, những buổi lái thử lại chinh phục họ bằng trải nghiệm thực tế qua những cú drift tốc độ mà chắc nịch, những cú tăng tốc mượt mà và cảm giác lái êm ái trong khu vực lái thử tại nhà máy.

Nhiếp ảnh gia Jonathan de Guzman, người cùng vợ có mặt trong chuyến thăm nhà máy, nói rằng anh bị thuyết phục bởi cảm giác lái mượt mà của VF 6. “Xe rất thoải mái và có tốc độ tốt, phù hợp sử dụng hàng ngày. Tôi có thể lái hàng giờ mà không thấy mệt”, anh chia sẻ sự thích thú. Vị nhiếp ảnh gia cũng đặc biệt ấn tượng với công nghệ hiển thị HUD giúp người lái tập trung hơn và tầm hoạt động pin được cải thiện rõ rệt.

Truyền thông Philippines ấn tượng với khả năng vận hành của các mẫu xe VinFast.

Với tay đua kiêm YouTuber Carl South Scene, VinFast mang đến cảm hứng hoàn toàn mới cho thế giới xe điện: “VF 6 và VF 3 rất hợp với phong cách của tôi. Xe nhẹ, nhanh và rất dễ điều khiển. Chúng không cho cảm giác ‘vô hồn’ như nhiều xe điện khác”.

Anh thậm chí còn tiết lộ kế hoạch lập đội đua VinFast đầu tiên ở Philippines, với tham vọng xác lập kỷ lục xe điện tại đường đua Batangas. Là chủ một xưởng độ chế xe, từng tháo lắp nhiều loại xe, Carl dành lời khen chất lượng hoàn thiện của xe VinFast. “Nhiều xe trông đẹp nhưng nghe rỗng khi đóng cửa, còn chiếc này thì không. VF 6 chắc chắn và được lắp ráp rất tốt”, anh nói.

Trong khi đó, nhà báo Paul Espino đánh giá cao phong cách riêng của VinFast: “Từ thiết kế đến cảm giác lái, VinFast đều có bản sắc riêng, không sao chép. Đó là điều đáng nể với một thương hiệu trẻ như vậy”. Anh cho rằng các mẫu xe như VF 9 không chỉ mang đến cảm giác lái êm mượt mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thế giới.

Từ góc nhìn rộng hơn, nhà báo Enrique Garcia nhìn nhận sự trưởng thành của VinFast như tấm gương phản chiếu quyết tâm của Việt Nam mong muốn xây dựng ngành công nghiệp ôtô của riêng mình.

“VinFast cho thấy khi tầm nhìn và sự kiên trì cùng giao nhau, có thể đem lại sự thay đổi thực sự. Câu chuyện của hãng xe có thể góp phần định hình cách mà hạ tầng giao thông và công nghệ của Philippines phát triển trong những năm tới”, ông viết.