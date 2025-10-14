9X chia sẻ trải nghiệm tiện lợi, tiết kiệm khi lựa chọn VinFast VF 7

Từng có thời gian dài gắn bó xe xăng, chị Huỳnh Thị Mỹ Linh (TP.HCM) chọn VF 7 Plus như một bước chuyển tự nhiên sang xu hướng di chuyển xanh.

Đầu năm 2025, chị Huỳnh Thị Mỹ Linh, sống tại TP.HCM (khu vực TP Vũng Tàu cũ), quyết định bán chiếc sedan máy xăng để đổi sang VinFast VF 7 Plus. Theo chị, lựa chọn này hài hòa cả yếu tố cảm xúc và lý trí, khi vừa giúp tiết kiệm 4,5 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng, vừa tiện về công năng và đẹp về thẩm mỹ, vốn là yếu tố được nữ giới ưu tiên hàng đầu.

Sau 5 tháng sử dụng, chị Mỹ Linh ấn tượng với sự tiết kiệm, tiện nghi và thông minh của VinFast VF 7.

- Nhiều người cho rằng “phụ nữ thường chọn xe theo cảm xúc, còn đàn ông nghe theo lý trí”. Chị nghĩ thế nào về nhận định này?

- Tôi thì khác bởi bản thân chẳng phải lựa chọn gì. VinFast VF 7 thỏa mãn cả 2 yếu tố cảm xúc và lý trí.

Về cảm xúc, VinFast VF 7 là một chiếc xe đẹp. Ngoại hình năng động, trẻ trung, phù hợp độ tuổi của tôi. Phụ nữ yêu cái đẹp nên việc lựa chọn VF 7 không có gì khó hiểu.

Về lý trí, bất cứ ai đã sử dụng xe điện VinFast đều thừa nhận chi phí sử dụng rất thấp. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến tôi chọn VF 7. Nhà tôi cách nơi làm việc gần 20 km, quãng đường cả đi lẫn về mỗi ngày trung bình 40 km. Trước đây, chiếc sedan hạng C Hàn Quốc của tôi tốn khoảng 4,5 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng. Giờ chuyển sang VF 7, chi phí này hoàn toàn được loại bỏ do VinFast đang miễn phí sạc đến hết 30/6/2027. Vì xe điện quá tiết kiệm nên dù đi xa hay gần, tôi cũng đều lái ôtô.

Không chỉ nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng rất rẻ. Tôi nhận xe cách đây 5 tháng, đến nay đi được hơn 18.000 km và đã bảo dưỡng mốc 12.000 km. Chi phí cho lần bảo dưỡng đó chỉ 650.000 đồng, trong khi với xe xăng thì phải bảo dưỡng mỗi 5.000 km và thường không dưới 1 triệu đồng.

- Đang quen sử dụng xe xăng, chuyển sang xe điện, chị có gặp vấn đề hay rắc rối gì không?

- Chiếc xe của tôi chưa từng gặp vấn đề nào sau 5 tháng sử dụng. Việc nạp nhiên liệu cũng không phải vấn đề vì đi đâu cũng thấy trạm sạc. Trên cung đường từ nhà tôi tới công ty có khoảng 5-6 trạm sạc V-Green, khu vực tôi sống cũng có rất nhiều. Tôi thường sạc vào buổi sáng, vì sạc nhanh nên chỉ một lúc là đầy. Xe đi được gần 500 km mỗi lần sạc đầy nên vài ngày tôi mới sạc một lần.

Tôi đã lái xe đường dài, đi Châu Đốc (An Giang) và Cần Thơ, thấy trạm sạc được đặt rất nhiều ở các trạm dừng nghỉ. Thông thường, khi đi đường dài, mọi người cũng cần nghỉ ngơi, ăn uống. Đó là lúc tôi tranh thủ sạc. Đôi khi, mình chưa ăn uống xong mà pin đã đầy rồi. Nhìn chung, tôi không hề thấy bất tiện khi sử dụng xe điện.

- Vậy theo chị, sử dụng xe điện khác xe xăng ở điểm nào?

- Tôi đánh giá xe điện tiện và dễ sử dụng hơn xe xăng. Trong khoang cabin của VF 7, hầu hết tính năng được gói gọn vào màn hình trung tâm. Tôi rất thích cần số dạng nút bấm trực quan và dễ hiểu. Ngoài ra, xe được trang bị sẵn hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) nên đi xa vừa yên tâm, vừa nhàn hơn.

Có một tính năng tôi rất thích là “Cắm trại”. Đặc trưng công việc bán hàng của tôi là thường xuyên phải đi gặp khách. Khi đến vị trí đã hẹn mà khách hàng đang bận, chưa thể gặp ngay, tôi thường bật tính năng này. Xe sẽ tắt động cơ, chỉ bật điều hòa nên ngồi chờ 30 phút, 1 tiếng hay bao lâu cũng được. Vừa mát mẻ, vừa không tốn bao nhiêu pin, mà lúc đó tôi có thể tranh thủ nghỉ ngơi hoặc làm việc. Với chiếc xe xăng trước đây, bật điều hòa ngồi chờ như vậy rất tốn nhiên liệu, nhưng nếu không bật thì nóng.

- Có điểm nào mà chị chưa ưng ý về VinFast VF 7 không?

- Nói chưa ưng ý thì không, nhưng có một điểm tôi nghĩ phụ thuộc vào quan điểm mỗi người, đó là hàng ghế sau của VinFast VF 7 có tựa lưng hơi đứng. Nhiều người quen với kiểu ghế ngả sâu có thể hơi hụt hẫng khi ngồi hàng ghế sau VF 7. Song, tôi thấy tựa lưng như VF 7 cho dáng ngồi thẳng, đẹp hơn. Còn lại, các tiện nghi đều tốt, không có gì để chê.

Sau 5 tháng sử dụng, tôi vẫn hài lòng với VinFast VF 7 vì những gì chiếc xe mang lại. Xung quanh tôi, mọi người cũng bắt đầu sử dụng xe điện nhiều hơn. Điển hình như em gái tôi cũng đang sử dụng VF 3 để đi lại hàng ngày.