VinFast trên đường bảo vệ danh hiệu hãng xe bán chạy nhất Việt Nam

Thành tích bán hàng hơn 100.000 xe trong 9 tháng đầu năm gần như chắc chắn sẽ giúp VinFast trở thành hãng xe bán chạy nhất Việt Nam năm nay.

VinFast cho biết sau 3 quý đầu năm, hãng ghi nhận doanh số ở thị trường nội địa vượt ngưỡng 100.000 xe. Thành tích này gần như giúp VinFast giữ vững thành công danh hiệu hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025.

Riêng trong tháng 9, VinFast bán được 13.914 ôtô điện các loại cho khách Việt. Lũy kế từ đầu năm, doanh số của hãng này đạt 103.884 xe, giúp VinFast trở thành thương hiệu đầu tiên cán mốc doanh số 100.000 xe tại thị trường Việt Nam.

VinFast VF 3 sở hữu doanh số 2.682 xe trong tháng 9, tổng doanh số từ đầu năm đạt 31.386 xe. Thành tích sau 3 quý của riêng VinFast VF 3 đã nhỉnh hơn doanh số cả năm 2024 của một số hãng xe Nhật Bản.

VinFast VF 5 ghi nhận doanh số 3.847 xe trong tháng 9 và 30.956 xe sau 3 quý đầu năm. Biến thể Herio Green chuyên chạy dịch vụ cũng kịp tích lũy doanh số 8.604 xe dù chỉ vừa chính thức bàn giao gần đây.

VF 3 và VF 5 đang là những "con gà đẻ trứng vàng" của VinFast tại Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Bộ đôi SUV đô thị gồm VinFast VF 6 và VinFast VF 7 sở hữu doanh số lũy kế lần lượt 14.425 xe và 5.877 xe sau 9 tháng.

Đáng chú ý, MPV điện VinFast Limo Green ngay trong tháng đầu tiên đã ghi nhận doanh số 2.120 xe. Thành tích này giúp Limo Green vượt qua loạt đối thủ "sừng sỏ" trên thị trường MPV Việt Nam như Mitsubishi Xpander hay Kia Carnival, trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc ở kỳ báo cáo cuối quý III.

Chưa rõ khả năng hãng xe điện Việt có thể bàn giao 100.000 xe trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu doanh số như trên. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ 100.000 xe chỉ sau 3 quý là một thành tích khá ấn tượng và sẽ giúp VinFast gần như chắc chắn thêm lần nữa lên ngôi tại Việt Nam.

VinFast Limo Green có tháng "chào sân" khá ấn tượng. Ảnh: VinFast.

Năm ngoái, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) báo cáo doanh số toàn thị trường Việt đạt 340.142 xe. Như vậy chỉ sau 9 tháng đầu năm, VinFast đã bán được số xe xấp xỉ 29% tổng lượng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam trong cả năm 2024.

Hiện, VinFast VF 3, VinFast VF 5 cùng với VinFast VF 6 đang là những cái tên dẫn đầu doanh số từng phân khúc mình tham gia. Với màn ra mắt khá ấn tượng khi sở hữu doanh số 2.120 xe ngay trong tháng đầu, VinFast Limo Green nhiều khả năng sẽ sớm trở thành cái tên dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam.