Nhẫn kim cương của Selena Gomez gây chú ý

Chiếc nhẫn kim cương marquise mà Benny Blanco cầu hôn Selena Gomez được dự đoán có thể thay đổi thị trường nhẫn đính hôn.

Cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn của Selena Gomez. Ảnh: @selenagomez.

Kim cương cắt hình oval đã giữ vị trí dẫn đầu trong ngành nhẫn đính hôn suốt nhiều năm, nhưng chiếc nhẫn của Selena Gomez có vẻ như báo hiệu một sự thay đổi trong xu hướng, Harper's Barzaar nhận định.

Selena Gomez chính thức đính hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vào ngày 12/12. Tính đến nay, bài đăng trên trang Instagram cá nhân của nữ ca sĩ thu hút hơn 22,1 triệu lượt thích cùng vô số lời chúc mừng.

Điều khiến cộng đồng người hâm mộ phấn khích hơn là chiếc nhẫn kim cương marquise mà Blanco dành tặng vị hôn thê của mình.

Chuyện tình Selena Gomez và Benny Blanco bước sang trang mới với màn cầu hôn lãng mạn. Ảnh: @selenagomez.

Cụ thể, anh chọn mẫu nhẫn đính hôn mà Selena Gomez từng nhắc tới trong ca khúc Good For You được phát hành cách đây 9 năm.

Trong ca khúc này, nữ ca sĩ đã hát: "I'm on my marquise diamonds, I'm a marquise diamond. Could even make that Tiffany jealous" (Tạm dịch: "Em đeo trên mình những viên kim cương marquise, em là một viên kim cương marquise. Thậm chí có thể khiến Tiffany ghen tị").

Và quả thực, Benny Blanco đã trao cho người yêu một chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương cắt marquise lấp lánh, đúng như lời bài hát năm nào, The New York Times đưa tin.

Về chiếc nhẫn đính hôn, kiểu dáng kim cương cắt marquise mà Benny Blanco lựa chọn có nguồn gốc từ thế kỷ 18 tại Pháp. Được biết, vua Louis XV đã yêu cầu chế tác một viên đá quý có hình dáng giống đôi môi của người tình và marquise ra đời từ đó.

Với hình dáng tựa như hình bầu dục, marquise mang đậm nét lãng mạn và cổ điển, phù hợp với những người nghệ sĩ, yêu thích sự tự do và muốn thể hiện cá tính riêng, theo nhận xét của Jade Trau, một nhà thiết kế trang sức người Mỹ nổi tiếng.

Xuất thân từ một gia đình kinh doanh kim cương lâu đời ở New York (Mỹ), Jade Trau cho biết cô đã đeo chiếc nhẫn marquise của bà mình trong nhiều năm và nhận thấy kiểu cắt này đang dần trở thành xu hướng.

Nhẫn kim cương cắt kiểu marquise được dự đoán sẽ dần trở thành xu hướng. Ảnh minh họa: Heidi Gibson.

"Marquise vừa mang nét đẹp hiện đại, vừa gợi lên vẻ đẹp tự nhiên, mềm mại như một chiếc lá", cô chia sẻ.

Bên cạnh những câu chuyện thú vị về kiểu dáng và lịch sử, giá trị của chiếc nhẫn đính hôn cũng là một chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo Jade Trau ước tính, chiếc nhẫn đính hôn của Selena Gomez có thể có giá trị 150.000- 200.000 USD . Dựa trên kích thước và độ tinh xảo của viên kim cương chính cùng dải đá pavé, cô cho rằng trọng lượng viên kim cương có thể khoảng hơn 4 carat.

Song, một số chuyên gia khác ước tính giá trị viên kim cương marquise trên tay giọng ca Good For You cao hơn vậy, dao động từ 200.000 USD đến 1 triệu USD .

"Đây không phải là một chiếc nhẫn đại trà", Cathy Waterman (bang California, Mỹ), nhà thiết kế trang sức nổi tiếng từng hợp tác với nhiều ngôi sao như Taylor Swift, nhận định.

Bà cho rằng chiếc nhẫn được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện tình cảm sâu đậm mà Benny Blanco dành cho vị hôn thê.

Cùng với đó, Jennifer McCurry, chuyên gia mua sắm trang sức của Marissa Collections, nhận định ngày càng nhiều cặp đôi tìm kiếm chiếc nhẫn đính hôn độc đáo - vẫn mang ý nghĩa sâu sắc nhưng có chút biến tấu so với truyền thống.

"Kiểu nhẫn kim cương độc nhất (chỉ có một viên đá quý làm tâm điểm mà không có các viên đá nhỏ khác đi kèm) đang trở lại, với các hình dáng, màu sắc và kiểu cắt mới mẻ", bà chia sẻ với Hội đồng Kim cương Tự nhiên Mỹ.