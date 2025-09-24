Nhan sắc gây chú ý của nữ cảnh sát 25 tuổi ở Đài Loan

Sự cố khách ngất lịm tại quán ăn ở Đài Loan thu hút sự chú ý, nhưng điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều hơn là vẻ ngoài của nữ cảnh sát có mặt ở hiện trường.

Một nữ cảnh sát ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô đánh thức một khách hàng bất tỉnh trong quán ăn được lan truyền trên threads.

Sự việc xảy ra sáng 21/9 tại một quán brunch trên đường Zhangshu 2 ở khu Tịch Chỉ (Tân Bắc). Theo truyền thông địa phương, một nữ khách hàng 24 tuổi họ Zhang đã gọi món mì spaghetti sốt thịt bằm và trứng cuộn Đài Loan. Tuy nhiên, khi đang ăn, cô bất ngờ gục xuống bàn và ngủ say.

Cộng đồng mạng xôn xao bởi vẻ ngoài nữ cảnh sát. Ảnh: @sersi_1123/Threads.

Nhân viên và thực khách trong quán nhiều lần tìm cách lay dậy nhưng không có phản ứng. Sau hơn 1 tiếng, lo sợ tình huống nguy hiểm, quán đã báo cảnh sát và gọi xe cứu thương.

Khi có mặt, đội y tế kiểm tra các chỉ số sinh tồn như huyết áp, nhịp tim, thân nhiệt của cô gái này, tất cả đều bình thường nhưng cô vẫn không tỉnh. Chỉ đến khi một nữ cảnh sát tiếp cận, nhẹ nhàng lay vai và gọi tên, cô mới từ từ ngồi dậy.

Khoảnh khắc này được một thực khách ghi hình và đăng tải trực tuyến. Nhiều cư dân mạng chia sẻ sự cảm thông với tình trạng kiệt sức của cô gái trẻ, cho rằng hình ảnh này gợi nhớ đến chính họ sau những ngày làm việc quá sức hoặc ca đêm kéo dài.

Lu xuất hiện trên áp phích tuyên truyền diễn tập phòng thủ dân sự. Ảnh: New Taipei City Police Department.

Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng rẽ hướng khi sự chú ý dồn về phía nữ cảnh sát xuất hiện trong đoạn clip. Nữ cảnh sát được xác định họ Lu, 25 tuổi, hiện công tác tại Sở cảnh sát Tân Bắc. Trước đây, cô từng xuất hiện trên áp phích tuyên truyền diễn tập phòng thủ dân sự và đã gây chú ý nhờ ngoại hình sáng.

Trên các diễn đàn, hàng loạt bình luận xuất hiện như: “Nữ cảnh sát thật xinh” hay “Ở đâu thì tôi có thể được một nữ cảnh sát đẹp như vậy gọi dậy?”.

Theo báo chí Đài Loan, nữ cảnh sát này gia nhập ngành qua kỳ thi công chức đặc biệt. Ngoài nhiệm vụ thường nhật, cô còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại đồn. Đồng nghiệp và người dân địa phương đều nhận xét nữ cảnh sát này có tác phong thân thiện, ngoại hình sáng sủa và thái độ cởi mở.

Ngoài những lời khen về ngoại hình, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đánh giá cao đối với thái độ chuyên nghiệp và cách xử lý tinh tế, xem đây là hình ảnh tích cực của lực lượng cảnh sát trong mắt cộng đồng.