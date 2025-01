Nhan sắc thăng hoa sau phẫu thuật hàm móm

Từ một người xem chiếc khẩu trang là "vật bất ly thân", ở tuổi 24, tôi đã tự tin để lộ gương mặt trước mọi người.

Toàn thân tôi đau nhức rã rời, đầu óc choáng váng sau khi tỉnh dậy từ cơn mê. Miệng tôi ngập tràn vị đắng nghét từ những dòng dịch không ngừng trào ra. Tôi không thể đếm nổi số lần phải nôn thốc nôn tháo.

Thế nhưng, khi nhìn vào gương, ngắm diện mạo mới của mình, tôi tin rằng mọi đau đớn này đều hoàn toàn xứng đáng. Tôi là Lâm Đỗ Mỹ An, 24 tuổi, hiện sinh sống và học tập tại TP.HCM. Ở tuổi 24, tôi đang tận hưởng những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời sau ca phẫu thuật cắt xương hàm.

Lớn lên trong tự ti

Khi còn bé, mỗi lần nhìn vào gương, tôi thường tự hỏi vì sao mình lại trông "kỳ lạ" đến vậy. Khuôn miệng không cân đối, hàm trên dần thụt vào trong, còn hàm dưới lại lệch hẳn ra ngoài. Tình trạng ngày một trầm trọng hơn theo thời gian.

Giữa đám học sinh mới lớn, sự khác biệt về ngoại hình biến tôi thành tâm điểm của những trò trêu chọc. Những biệt danh không mấy dễ nghe như “mỏ cày” hay “cái cuốc” dần rút cạn sự tự tin của một cô bé chỉ mới 12, 13 tuổi

Trước khi phẫu thuật, hàm trên và dưới của tôi chênh lệch nhau 2,2 cm.

Với nhiều người, ăn ngon là niềm vui, nhưng với tôi, mỗi bữa ăn như một cực hình.

Xương hàm phát triển sai khớp cắn khiến tôi không thể nhai hay cắn thức ăn bằng răng cửa và răng hàm như bình thường. Khi thức ăn được đưa vào miệng, tôi chỉ có thể trệu trạo nhai bằng các răng trong cùng. Mỗi sáng thức dậy, cổ họng tôi luôn khô khốc, nóng ran bởi miệng không thể ngậm chặt khi ngủ.

Tôi phát hiện mình bị móm nặng do cấu trúc xương phát triển sai lệch trong một lần đi khám. Khác với móm do răng, móm do xương là tình trạng răng mọc đúng vị trí, nhưng xương hàm dưới phát triển quá mức hoặc xương hàm trên quá ngắn, thụt vào trong

Bác sĩ nói thẳng, niềng răng không có tác dụng trong trường hợp của tôi. Phẫu thuật là giải pháp duy nhất.

Thời điểm đó, phẫu thuật cắt hàm móm vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Hơn nữa, việc biết đây là một cuộc đại phẫu khiến ba mẹ tôi lắc đầu ngay lập tức. Tôi hiểu, ba mẹ không muốn đặt con vào tình huống rủi ro như thế. Thế nhưng, lời nói của bác sĩ vẫn khiến tôi trăn trở, nuôi hy vọng về một ngày được thay đổi vẻ ngoài.

Lên cấp 3, những lời bông đùa vẫn không thôi đeo bám tôi. Thấy con gái lủi thủi đi học rồi về nhà, ít bạn bè, chẳng mấy khi đi chơi, ba mẹ dần nhận ra khiếm khuyết ngoại hình đã để lại cho tôi một tuổi thơ không trọn vẹn. Thương con, cả hai quyết định đồng ý cho tôi phẫu thuật. Nhưng ý nghĩ ấy cũng bị bỏ ngỏ bởi chi phí phải trả lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời

Khi tôi tròn 24 tuổi, câu chuyện về chiếc hàm móm lại một lần nữa thành đề tài trong buổi họp gia đình. Lúc này, khung xương đã phát triển hoàn toàn, và gia đình tôi cũng đã đủ kinh phí cho việc phẫu thuật. Cả nhà gật đầu, thống nhất đây là thời điểm thích hợp nhất để tôi “lột xác”.

Ngoại hình của tôi thay đổi tích cực sau ca phẫu thuật.

Từ tháng 6/2023, tôi thường xuyên lui tới Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM để bác sĩ tìm ra phương án điều trị phù hợp nhất. Đến tháng 3/2024, tôi được gắn mắc cài để định hình răng. Ba tháng sau, bác sĩ thông báo đã đến lúc tiến hành phẫu thuật. Tổng chi phí cho ca cắt hàm và trượt cằm của tôi là khoảng 150 triệu đồng.

Không như những người chuẩn bị bước vào một cuộc đại phẫu, tôi chẳng bận tâm đến những nỗi đau sắp phải chịu đựng hay những biến chứng có thể xảy ra. Cảm giác tự ti lấn át tất cả, tôi chỉ khao khát nhanh chóng thoát khỏi ngoại hình khủng khiếp này.

Tôi được gây mê và gây tê toàn thân để tiến hành cuộc phẫu thuật. Hai xương hàm của tôi được tái cấu trúc do chênh lệch nhau tới 2,2 cm. Hàm trên được bác sĩ điều chỉnh hướng ra phía ngoài, trong khi hàm dưới được đưa vào trong. Bên cạnh đó, ê-kíp còn cắt trượt xương cằm để bộ phận này thu gọn hơn, giúp tổng thể gương mặt trông hài hòa hơn.

Ba tiếng rưỡi sau, tôi được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Mệt mỏi rã rời, tôi nằm yên bất động như một con mèo ướt mưa.

Trong cơn mê, tôi mơ hồ cảm nhận phần đầu nặng trịch vì phải đeo nẹp cố định. Chiếc ống thông đặt trong miệng đều đặn dẫn dịch ra khỏi cơ thể. Khi tỉnh dần, tôi nhận ra thứ dịch đắng nghét cứ tràn ngập khoang miệng. Ngày hôm đó, tôi nôn thốc, nôn tháo không biết bao nhiêu lần.

Sự thay đổi ngoại hình đã mang lại cho tôi sự tự tin và niềm vui trọn vẹn.

Ngày hôm sau, tôi được tháo băng. Khoảnh khắc nhìn vào gương, dù gương mặt vẫn sưng húp, tôi vẫn thấy rõ hai hàm đã cân đối, khớp nhau. Lúc ấy, tôi thấy lòng vui phấp phới.

Những ngày đầu tiên sau phẫu thuật, tôi được căn dặn chỉ ăn cháo loãng và thường xuyên vệ sinh vết thương bằng nước muối. Sang ngày thứ 4, tôi có thể há miệng và bập bẹ nói chuyện trở lại. Hai tuần sau phẫu thuật, tôi được cắt chỉ, tháo khung định hình và sức khỏe dần hồi phục.

Một tháng rưỡi sau, sức khỏe tôi đã ổn định hoàn toàn. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành niềng răng để giữ khuôn miệng đã được định hình. May mắn thay, trong suốt quá trình ấy, tôi không bị những cơn đau hành hạ như đã tưởng tượng.

Đến hiện tại, tôi gần như đã đạt được hình dáng mà mình ao ước suốt nhiều năm qua. Tôi xem ca phẫu thuật này như một cột mốc, giúp tôi “tái sinh” thành một Mỹ An hoàn toàn mới - xinh đẹp, tự tin và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.