Nhận tiền cho thuê chung cư ở TP.HCM rồi biệt tăm

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP.HCM) phát thông báo truy tìm Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1989, thường trú tại Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận 4 tiếp nhận và xác minh nguồn tin tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát hiện vào ngày 16/5/2024 tại chung cư River Gate (151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4), nạn nhân là một phụ nữ tên Y.

Theo đó, khoảng tháng 4/2024, chị Y. liên hệ với Nghĩa để thuê căn hộ ở chung cư River Gate. Chị Y. đã ký hợp đồng thuê căn hộ với Nghĩa với giá 28 triệu đồng/2 tháng sau khi trừ đi phí môi giới 3 triệu đồng. Nghĩa cũng cung cấp ảnh chụp CCCD để hoàn tất các thủ tục.

Chị Y. liên hệ để thuê căn hộ ở chung cư River Gate.

Theo trình báo, chị Y. đã chuyển khoản cho Nghĩa 25 triệu đồng, nhưng người này đã cắt đứt liên lạc, không cho thuê căn hộ đúng theo hợp đồng, không trả lại tiền.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Nghĩa là người nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên phát thông báo truy tìm, yêu cầu người này đến Cơ quan Công an giải quyết hoặc ai biết thông tin, hãy trình báo ngay cho Công an quận 4 (địa chỉ: 14-16 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4; SĐT: 0283.9400.019, liên hệ cán bộ Võ Thanh Sơn) để tiếp nhận xử lý.