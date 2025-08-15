Nhân viên hiện đại chán nhận quà theo khuôn mẫu

Khi thế hệ trẻ mong đợi nhiều hơn ở hộp bánh truyền thống, Trung thu trở thành dịp để doanh nghiệp thể hiện sự tinh tế qua những món quà hiện đại và chạm đúng cảm xúc.

Trúc Mai, nhân viên marketing tại một công ty FMCG, chia sẻ cô trân trọng sự quan tâm của công ty mỗi dịp lễ, nhưng thực tế món quà năm ngoái không để lại nhiều ấn tượng với cô. “Tôi giữ hộp trà, còn lại mang về biếu mẹ. Nếu để nói về mong muốn, tôi ước được tặng buổi spa để xả stress sau đợt chạy KPI”, Trúc Mai chia sẻ.

Trong khi đó, Thanh Liêm, chuyên viên thiết kế làm việc tại agency, nhớ rõ lần được chọn voucher ăn uống theo sở thích: “Tôi chọn nhà hàng Nhật, bạn tôi chọn buffet nướng. Chỉ vậy thôi mà thấy công ty thật tuyệt vời”.

Những chia sẻ như vậy không hiếm gặp ở chốn văn phòng. Quà tặng không còn chỉ là thủ tục hay khoản ngân sách phải chi, mà trở thành cách doanh nghiệp thể hiện sự thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt cá nhân.

Doanh nghiệp cần thể hiện sự thấu hiểu

Theo báo cáo 2024 Employee Experience Trends của Qualtrics, phản hồi từ hơn 37.000 nhân viên toàn cầu cho thấy họ cần trải nghiệm được cá nhân hóa, cảm giác được lắng nghe và kết nối, chứ không phải chính sách mang tính hình thức.

Ông Bùi Hoài Nam - CEO UrBox - chia sẻ: “Đồng hành cùng doanh nghiệp suốt 10 năm qua, chúng tôi hiểu tặng quà không chỉ là thủ tục, mà là cách doanh nghiệp thể hiện sự tinh tế và thấu hiểu. Thế hệ nhân viên ngày nay mong muốn được nhìn nhận như những cá nhân riêng biệt, thay vì nhận quà đại trà. UrBox giúp hiện thực hóa điều đó bằng khả năng tùy chỉnh đến từng người nhưng không làm tăng gánh nặng vận hành cho doanh nghiệp”.

UrBox ra mắt bộ quà “Mười mùa trăng - một tấm lòng”.

Với nhân viên văn phòng bận rộn ở thành phố lớn, UrBox cung cấp hệ thống voucher điện tử với hơn 600 đối tác thương hiệu phổ biến từ ứng dụng đặt xe, nhà hàng đến phòng gym hay nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong khi đó, với nhân viên làm việc tại khu công nghiệp ở xa trung tâm, thuộc lĩnh vực vận hành hoặc logistics, UrBox vẫn có lựa chọn thương hiệu phù hợp như điện máy, đổ xăng, nạp tiền điện thoại hoặc chuỗi siêu thị gần nhà với hơn 20.000 điểm chấp nhận voucher trên toàn quốc.

Quà tặng voucher của UrBox mang tính cá nhân hóa, phù hợp nhiều nhu cầu.

Đặc biệt, để tối ưu trải nghiệm cho người dùng hiện đại, nhất là nhóm nhân sự trẻ vốn đã quen với tiện ích công nghệ, UrBox phát triển ứng dụng UrBox với loạt tính năng thiết thực. Thay vì loay hoay tìm nơi sử dụng, người nhận có thể dễ dàng tra cứu địa điểm gần nhất, gộp giá trị nhiều mã quà tặng, thậm chí chuyển đổi sang quà hiện vật. Người dùng còn có thể chia sẻ quà tặng cho người thân hoặc bạn bè, đồng thời tích điểm UP khi liên kết thẻ Visa để hưởng thêm nhiều ưu đãi độc quyền trong hệ sinh thái quà tặng của UrBox.

Ứng dụng UrBox giúp tăng trải nghiệm người dùng với nhiều tính năng hấp dẫn.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm nhận quà, UrBox còn hướng đến hệ sinh thái kết nối bền vững giữa doanh nghiệp và người nhận quà thông qua sản phẩm mới nhất trong mùa Trung thu năm nay: UrBox Plus.

Với chi phí từ 45.000 đồng mỗi tháng cho một người, doanh nghiệp có thể mang lại cho người nhận cơ hội tiếp cận hàng trăm ưu đãi mỗi tháng, tổng giá trị lên đến 1,5 triệu đồng, từ mua sắm, ăn uống, giải trí đến chăm sóc sức khỏe và phong cách sống.

UrBox Plus là giải pháp Loyalty dành cho nhiều mô hình doanh nghiệp.

Ngoài ra, ưu đãi đặc biệt cho mỗi đơn hàng phát sinh trong mùa Trung thu năm nay, khách hàng sẽ nhận kèm một lượt tham gia chương trình “Hộp quà niềm vui - ai khui cũng trúng”, với cơ hội nhận hàng loạt quà tặng độc quyền của UrBox như sổ tay, áo mưa, đèn lồng, phong bì, đồ chơi Trung thu... Trong đó có 10 hộp bánh Trung thu cao cấp kèm rượu vang giá trị sẽ dành cho khách hàng may mắn khi tham gia chương trình.

Tặng để kết nối

Theo khảo sát từ Sendoso, 83% người nhận quà cảm thấy gần gũi hơn với thương hiệu, còn báo cáo của Snappy Gifts cho thấy 67% nhân viên sẽ gắn bó hơn nếu thường xuyên được ghi nhận bằng quà tặng. Điều đó lý giải ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang nền tảng quà tặng số như UrBox, nơi cho phép cá nhân hóa món quà theo độ tuổi, sở thích, ngân sách và theo dõi mức độ tương tác sau chiến dịch.

UrBox mang đến giải pháp giúp doanh nghiệp kết nối nhân viên.

Với bộ phận nhân sự, nền tảng UrStaff của UrBox giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình tặng quà, từ phân nhóm người nhận, gửi evoucher đến cập nhật báo cáo thời gian thực. Từ đó, quà tặng không còn là thủ tục mang tính hình thức, mà trở thành công cụ kết nối cảm xúc.

Không chỉ là nền tảng quà tặng, UrBox trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và nhân viên. Trong mùa Trung thu này, khi ai cũng muốn được quan tâm theo cách riêng, giải pháp thông minh, hiện đại và đủ linh hoạt như UrBox hứa hẹn là cách doanh nghiệp vừa trao đi sự tri ân, vừa xây dựng văn hóa nội bộ bền vững.