Nhân viên y tế ‘tố’ phó hiệu trưởng độc quyền bếp ăn

Khi hiệu trưởng thông báo tại cuộc họp hội đồng về đề xuất thành lập “Tổ kiểm thực”, phó hiệu trưởng ngay lập tức phản đối, để bà độc quyền chỉ đạo và giám sát bữa ăn của học sinh.

Học sinh bị ngộ độc trong tình trạng nôn mửa, đau bụng dữ dội nhưng bà Huế vẫn tìm cách ngăn cản đưa học sinh đi cấp cứu. Ảnh: Tiền Phong.

Sau vụ hơn 40 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện do ngộ độc thực phẩm trong bữa ăn sáng vào ngày 26/9, nhân viên y tế học đường Trương Thị Quỳnh cho biết từ đầu năm học 2025-2026, cô đã tham mưu với hiệu trưởng thành lập “Tổ kiểm thực” để đảm bảo an toàn thực phẩm cho bữa ăn của học sinh bán trú theo quy định.

Tại cuộc họp hội đồng nhà trường, khi Hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ thông báo đề xuất này, ngay lập tức bị Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế thẳng thừng phản đối. Bà Huế cho rằng việc này chỉ mình bà và 2 nhân viên bếp ăn là đủ, không cần ai tham gia nữa.

“Ngay cả tôi, thành viên tổ kiểm thực, cũng không được phép vào bếp để kiểm tra thực phẩm. Bà Huế bảo tôi là nhân viên y tế, chỉ có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe học sinh, không có quyền hạn hay nhiệm vụ giám sát chuyện ăn uống. Cô Huế nói rõ đã có lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và hai cấp dưỡng thực hiện, không ai được bước chân vào bếp để 'làm thay' nữa”, cô Quỳnh nói.

Theo cô Quỳnh, toàn bộ thực phẩm đưa vào trường đều do một mình bà Huế cùng hai nhân viên cấp dưỡng tự tiếp nhận, kiểm tra và nấu nướng. Giáo viên khác hay phụ huynh đều không được tham gia giám sát hay tự ý bước chân vào bếp để kiểm tra chất lượng suất ăn của học sinh.

Nhiều giáo viên trong trường cũng phản ánh, việc bỏ qua các quy trình kiểm thực khiến họ nghi ngờ khẩu phần ăn bán trú của học sinh bị bớt xén.

“Đồ ăn của các cháu nhiều hôm rất sơ sài, nhưng ít ai dám góp ý thẳng vì sợ bị trù dập. Cho đến khi xảy ra sự cố các cháu đồng loạt nhập viện thì ai cũng bất bình”, một giáo viên xin được giấu tên cho biết.

Liên quan đến vụ 40 học sinh ngộ độc vào sáng 26/9, theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, sáng đó, học sinh được ăn sáng bằng bánh tày (loại bánh làm bằng gạo nếp, nhân đậu xanh, gói bằng lá chuối). Một số em cho biết bánh có mùi chua, chảy nước, giống như đã ôi thiu. Sau bữa ăn, hàng loạt em có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Trước tình trạng nói trên, nhân viên y tế Trương Thị Quỳnh đã yêu cầu nhà trường đưa các em đi cấp cứu, nhưng yêu cầu này đã bị bà Huế ngăn cản.

“Em khẳng định 100% các em không sao cả. Không đưa đi viện. Để đó. Không có vấn đề chi hết”, Bà Huế nói trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên và thầy hiệu trưởng.

Đáng chú ý, tại cuộc họp giữa nhà trường với lãnh đạo xã Kim Ngân và ngành chức năng, bà Huế đã đưa ra thông tin, cho rằng bà nghi ngờ vụ ngộ độc do các em mua đồ ăn từ ngoài trường vào chứ không phải do ăn bánh tày nhà trường cung cấp.

Hiện, vụ việc 40 học sinh bị ngộ độc thực phẩm đang được chính quyền và cơ quan chức năng điều tra, xử lý.