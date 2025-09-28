Làm rõ nhiều khoản thu của trường tiểu học khiến phụ huynh ‘choáng’

Phụ huynh phản ánh đã "choáng" khi đi họp phụ huynh nhìn thấy mức thu phí của trường Tiểu học Phan Chu Trinh quá cao, gần 5 triệu đồng/năm cho học sinh.

Dày đặc các khoản thu trường Tiểu học Phan Chu Trinh gửi tới các phụ huynh. Ảnh: Tiền Phong.

Ngày 27/9, ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai, cho biết đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn làm việc với các trường để làm rõ, không để thu sai quy định liên quan tới những phản ánh của phụ huynh liên quan tới bảng kê thu tiền học đầu năm của trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Chư Prông).

Theo các phản ánh của phụ huynh, năm học này, trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã thu nhiều khoản ngoài quy định, cao hơn so với mặt bằng chung của mỗi em học sinh/năm học.

Cụ thể, như tiền học môn Tiếng Anh 360.000 đồng, quỹ hỗ trợ hoạt động dạy và học 100.000 đồng, dọn vệ sinh công cộng, sân trường 180.000 đồng, vở luyện viết 60.000 đồng. Đặc biệt, đối với các học sinh bán trú cũng phải đóng nhiều khoản đã được chia nhỏ như tiền đầu vào, chất tẩy rửa, bảo vệ, cấp dưỡng...

“Họp phụ huynh, tôi đã choáng khi thấy tổng số tiền phải đóng cho một năm tới gần 5 triệu đồng. Gia đình tôi làm nông vất vả, đây là số tiền rất lớn", một phụ huynh chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc, bà Phan Thị Nga, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh, cho biết năm học 2025-2026, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh sớm để lấy ý kiến, chuẩn bị tốt cho học sinh bán trú. Theo bà Nga, các khoản trên chỉ là dự kiến, sau đó nhà trường sẽ cân nhắc để hoàn thiện thu sao cho hợp lý, đúng quy định.