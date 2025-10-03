Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thanh niên khai báo gian dối

Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc đã khai báo gian dối về giấy tờ tùy thân để thuê khách sạn tại Hà Nội.

22h30 ngày 29/8/2025, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú Vy House Hotel tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa, đã phát hiện một nam thanh niên người nước ngoài. Thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Chen Xiyu (SN 2005, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu số EN78643xx). Công an phường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP xác minh, kết quả ban đầu cho thấy, đối tượng trên không có thông tin nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Đối tượng Chen Xiyu được xác định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, Chen Xiyu tường trình, ngày 9/8/2025, thông qua mạng xã hội, đối tượng cùng 6 người Trung Quốc khác và 1 người Việt Nam (chưa rõ lai lịch) tập trung tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc để sang Việt Nam tìm việc.

Đến ngày 11/8/2025, nhóm này được một người đàn ông Việt Nam (khoảng 40 tuổi) hướng dẫn đi theo đường mòn, lối mở tại khu vực gần Cửa khẩu Hữu Nghị để nhập cảnh trái phép. Sau khi đi bộ nhiều ngày, nhóm được chở bằng xe máy đưa về Hà Nội vào khoảng trung tuần tháng 8/2025.

Nhóm người Trung Quốc này sau đó có ý định tìm đường sang Campuchia làm việc. Riêng Chen Xiyu khi biết kế hoạch trên đã trốn khỏi nhóm, sống lang thang tại khu vực công cộng tại Hà Nội, sau đó liên hệ gia đình ở Trung Quốc để nhờ hỗ trợ.

Cơ quan Công an làm việc với Chen Xiyu.

Đến ngày 27/8/2025, đối tượng đến thuê phòng tại Vy House Hotel và bị phát hiện khi Công an tiến hành kiểm tra lưu trú. Đại diện khách sạn cho biết Chen Xiyu đến thuê phòng lúc 13h40 ngày 29/8/2025. Khi được yêu cầu xuất trình hộ chiếu, visa, đối tượng nói đang làm thủ tục gia hạn, do đó nhân viên không phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, cơ sở lưu trú đã không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định.

Công an phường Yên Hòa đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Vy House Hotel về hành vi cho người nước ngoài lưu trú qua đêm, nhưng không khai báo tạm trú theo quy định. Đối với đối tượng Chen Xiyu, cơ quan chức năng đã làm thủ tục trục xuất về nước, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định.