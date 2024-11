Nhiều bệnh truyền nhiễm ở các tỉnh phía Nam vẫn tăng cao

Trong tuần 46 (8-14/11), số ca mắc sởi ở 19 tỉnh thành phía Nam vẫn tăng cao, các địa phương tích cực tiêm vaccine cho trẻ.

Khung cảnh trong phòng điều trị bệnh sởi ở TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, trong tuần 46 ghi nhận 447 ca mắc sởi, tăng 28,8% so với tuần trước.

So với tuần trước, số ca mắc tăng ở 8/11 huyện và thành phố, trong đó tăng nhiều ở Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành, Vĩnh Cửu, Biên Hòa.

CDC Đồng Nai nhận định từ cuối tháng 6 bắt đầu ghi nhận ca mắc sởi, tuần 31-46 số ca mắc tăng cao và liên tục, đến nay đã ghi nhận 1.893 ca, tăng 1.890 ca so với cùng kỳ 2023.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, trong tuần 46 ghi nhận 263 ca, giảm 5 ca so với tuần trước. Bệnh tay chân miệng, trong tuần ghi nhận 76 ca mắc, tăng 6 ca so với tuần trước và giảm 71,21% so với tuần cùng kỳ 2023.

Biểu đồ dịch sởi tăng cao tại Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam cũng ghi nhận tình hình ca bệnh sởi vẫn tăng qua từng tuần. Tại TP.HCM ghi nhận 167 ca sởi, tăng 29% so với trung bình 4 tuần trước.

Tổng số ca sởi tích lũy từ đầu năm đến nay là 1.635 ca. Các quận, huyện có số ca mắc cao bao gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.

Tại TP Cần Thơ, số ca nhập viện do sởi tăng 700%, sốt phát ban tăng 46% so với cung kỳ năm 2023.

Trước tình hình này, Sở Y tế Cần Thơ triển khai chiến dịch tiêm chủng lần 2 tiêm bổ sung vaccine phòng, chống bệnh sởi để tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng.

Trong đợi tiêm lần 2, ngành y tế sẽ tiêm vét cho trẻ 1-10 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế có nguy cơ tiếp xúc trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh sởi. Ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ 1-10 tuổi. Phạm vi triển khai 100% xã, phường, thị trấn thuộc TP Cần Thơ.

Trước đó, Cần Thơ nhận phân bổ 20.000 liều vaccine sởi - rubella từ Viện Pasteur TP.HCM để tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi lần 1.