Nhiều phụ huynh ở Bắc Ninh cho con nghỉ học để phản đối học xa nhà

Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết: “Chúng tôi không yên tâm khi để trẻ học tại nơi đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Việc chuyển về điểm trường chính là cần thiết và cấp bách”.

Bà Nguyễn Thị Suối xã Phúc Hoà (Bắc Ninh) nêu kiến nghị.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ngày 9/9, gần 100 phụ huynh ở thôn Hậu, xã Phúc Hòa (tỉnh Bắc Ninh) không đưa con đến điểm trường mới được đầu tư hiện đại, thay vào đó vẫn đưa trẻ đến điểm trường cũ đã xuống cấp, bất chấp cảnh báo về nguy cơ mất an toàn.

Gần 100 phụ huynh không đưa con đến điểm trường mới

Những ngày đầu năm học mới, nhiều phụ huynh ở các thôn Hương, Nguộn, Xuân Tiến và Hậu (xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh) vẫn tiếp tục đưa con em mình tới điểm trường cũ của trường Mầm non Liên Chung, dù điểm trường mới tại khu Lãn Tranh chỉ cách khoảng hơn 2km.

Phóng viên có mặt tại điểm trường cũ, nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường, mua bánh kẹo cho trẻ, thể hiện mong muốn giữ lại điểm trường này. Lý do được nhiều người đưa ra là điểm trường mới xa hơn, trong khi điểm trường cũ vẫn "còn dùng được".

Gần 100 phụ huynh ở thôn Hậu, xã Phúc Hoà (Bắc Ninh) không đưa con đến điểm trường mới.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mến trú thôn Hậu, xã Phúc Hoà, tỉnh Bắc Ninh, có cháu 5 tuổi, cho biết: "Nhà tôi cách trường cũ 2,5km. Giờ chuyển trường mới, đi thêm 2,5km nữa là 5km, rất xa. Chúng tôi chỉ mong các cháu được học gần nhà. Nếu trường cũ hỏng, người dân sẵn sàng đóng góp sửa chữa".

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Suối, có cháu năm nay bắt đầu đi học, chia sẻ: "Điểm trường mới xa, lại gần bến bãi vật liệu xây dựng, không yên tâm. Ông bà già rồi, ngày hai buổi đưa đón cháu xa rất vất vả".

Nhiều gia đình khác cũng không đồng thuận chuyển điểm trường. Anh Lương Đức Sáng trú cùng xã Phúc Hoà chia sẻ: “Chúng tôi muốn giữ trường cũ để thuận tiện đi lại. Ông bà không biết đi xe máy, mà trường mới lại cách xa”.

Nhiều người dân, phụ huynh cùng nhiều trẻ em ngồi la liệt trước cổng trường với mong muốn giữ lại điểm trường để các cháu được đi học gần nhà.

Trường cũ xuống cấp, không còn đảm bảo dạy và học

Cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng trường Mầm non Liên Chung, cho biết toàn thôn Hậu có 91 trẻ từ 3 đến 5 tuổi, nhưng hiện mới có 13 trẻ đến học tại điểm trường mới, còn lại 78 trẻ chưa tới lớp.

“Trước khi di chuyển điểm trường, chúng tôi đã thông báo rộng rãi đến người dân. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn giữ quan điểm cho trẻ học tại điểm trường cũ, dù cơ sở vật chất không đảm bảo. Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để các cháu được học tập trong điều kiện tốt hơn”, cô Hiền nói.

Tại điểm trường Mầm non Liên Chung cũ nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Theo báo cáo khảo sát của nhà trường, UBND xã Phúc Hòa và đơn vị tư vấn xây dựng, dãy phòng học tại điểm trường khu Hậu được xây dựng từ năm 2008, hiện đã xuất hiện hàng loạt hư hỏng như: tường nứt, mái dột, trần nhựa cũ, nền nhà lún không đều. Một số khu vực từng bị sập.

Khu hiệu bộ và phòng âm nhạc ghép chung trong một dãy nhà có dấu hiệu nghiêng trục, móng yếu. Hệ thống sân chơi không đảm bảo diện tích, mặt sân bong tróc, đọng nước, gây trơn trượt. Toàn bộ hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh và bếp ăn đều xuống cấp nghiêm trọng, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Đặc biệt, khu vực cổng trường tồn tại một trạm biến áp lớn không có hàng rào bảo vệ, biển cảnh báo mờ nhạt, tiềm ẩn rủi ro điện giật, cháy nổ - đặc biệt trong giờ cao điểm đông phụ huynh và học sinh.

Điểm trường mới khang trang, đầu tư đồng bộ

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa, cho biết trường Mầm non Liên Chung hiện có 16 lớp với 399 học sinh. Trước đây, 6 lớp học tại điểm trường lẻ thôn Hậu với 163 học sinh.

Năm 2024, điểm trường chính tại thôn Lãn Tranh 1 được xây dựng mới với diện tích 8.700m², đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Trường có 15 phòng học kiên cố, 10 phòng chức năng đầy đủ các hạng mục phục vụ giáo dục kỹ năng toàn diện cho trẻ.

“Khu mới có đầy đủ phòng nghệ thuật, âm nhạc, tin học, thể chất, thư viện, y tế học đường. Hệ thống bếp ăn thiết kế một chiều, trang bị hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, ông Hân nói.

Khuôn viên điểm trường Mầm non Liên Chung mới được đầu tư hiện đại, đồng bộ.

Khuôn viên nhà trường được đầu tư đồng bộ với nhiều khu vui chơi trải nghiệm như vườn cổ tích, khu cát - sỏi - nước, vườn rau, khu trò chơi dân gian, sân chơi giao thông… tạo môi trường học tập sinh động, đúng định hướng “Trường mầm non hạnh phúc - Lấy trẻ làm trung tâm”.

“Chúng tôi không thể yên tâm khi để trẻ học tại nơi đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Việc chuyển về điểm trường chính là cần thiết và cấp bách để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho trẻ”, ông Hân nhấn mạnh.

Được biết, UBND xã Phúc Hòa đã tham mưu Đảng ủy, ban hành chủ trương chỉ đạo trường Mầm non Liên Chung xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ về học tại điểm trường mới.

Việc này cũng nằm trong lộ trình thực hiện chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh về việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đảm bảo điều kiện dạy - học, đặc biệt ở bậc mầm non.