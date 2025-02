Nhóm đối tượng thuê phòng trọ cất giấu ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 14h ngày 10/1/2024, tại khu vực phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy, Cục Hải quan TP Hà Nội bắt giữ Trần Bá Đạt (sinh năm 1995, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác thu giữ một thùng carton, bên trong có 8 túi nylon, trong mỗi túi chứa một túi có chất tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý…

Đối tượng và tang vật được đưa về cơ quan Công an làm rõ. Đạt khai nhận qua các mối quan hệ xã hội, Đạt quen biết một người tên là Kiên ở Bắc Ninh và hứa hẹn làm ăn...

Đối tượng Đạt và tang vật vụ án.

Ngày 10/1/2024, Kiên sử dụng tài khoản Telegram tên "Ki" gọi điện thoại cho Đạt và quá trình trao đổi, Kiên yêu cầu Đạt nhận điện thoại khi có người gọi đến… Một lúc sau có một nam giới (sau này Đạt biết tên là Chiến) liên lạc, hẹn Đạt đến khu vực đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khoảng 11h30 cùng ngày, Đạt và Chiến gặp nhau tại nơi hẹn ở ngõ Tam Trinh, Chiến đã đưa cho Đạt một chiếc sim điện thoại và mảnh giấy ghi thông tin địa chỉ nhận hàng, đồng thời yêu cầu Đạt đến số 9 phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy để nhận bưu phẩm có chứa ma túy.

Trên đường Đạt di chuyển đến địa điểm nhận hàng, Chiến đã liên lạc đưa cho Đạt số điện thoại của người giao hàng. Đối tượng Đạt liên lạc với nhân viên giao hàng theo hướng dẫn của Chiến và được hẹn vào 13h30 cùng ngày nhận hàng.

Lúc này, Chiến hứa hẹn sẽ trả cho Đạt 5 triệu đồng tiền công. Một lúc sau, có một người giao cho Đạt một thùng carton màu xanh, Đạt ký nhận thùng hàng và bê ra ôtô, thì bị cơ quan Công an bắt giữ, đưa về trụ sở để làm việc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Chiến (sinh năm 1996, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai). Tại cơ quan Công an, Chiến khai qua các mối quan hệ xã hội đã quen Lê Viết Đức (sinh năm 1994, là người ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Do cần tiền, Chiến đã nhận vận chuyển thuê ma túy cho Đức…

Theo chỉ đạo của Đức, Chiến thuê phòng trọ ở phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, để làm địa điểm nhận ma túy. Sau khi thuê xong phòng trọ, Chiến về Thanh Hóa.

Khoảng cuối tháng 12/2023, Đức chỉ đạo Chiến ra Hà Nội nhận hơn một cân ma túy dạng bột ở đầu phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, rồi mang về phòng trọ và chuyển đi cho khách của Đức theo địa chỉ, số điện thoại đối tượng yêu cầu. Chuyến hàng này, Chiến được Đức trả công 20 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 18/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lê Viết Đức tại nơi ở phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương, nhưng Đức đã bỏ trốn.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập trong vụ án đủ căn cứ xác định Trần Bá Đạt và Trần Văn Chiến phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.