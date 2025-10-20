Nhóm tội phạm lên kịch bản cướp tài sản và tình tiết bất ngờ như phim

VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng, truy tố 15 bị can về tội "Cướp tài sản". Nhóm tội phạm này có sự cấu kết chặt chẽ, thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, lên kịch bản và phân vai chi tiết.

Theo cáo trạng, tháng 4/2024, Đặng Đức Lộc (SN 1994, quê tỉnh Phú Thọ) cùng Phạm Thị Thủy (SN 1988), Trần Nhật Linh (SN 1995), cùng trú ở Hà Nội và Hoàng Văn Tú (SN 1993, quê tỉnh Hưng Yên) là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên tụ tập, ăn chơi theo nhóm.

Để có tiền tiêu xài, Lộc, Thủy, Linh và Tú bàn bạc, thống nhất kế hoạch cướp tài sản theo "kịch bản" được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo đó, Thủy tìm người đứng tên vay ngân hàng để mua ôtô trả góp. Linh và Tú có nhiệm vụ tìm khách mua lại chiếc xe này. Trong khi đó, Lộc thuê người đóng giả "quần chúng", sẵn sàng xông ra ngăn cản, gây rối khi cần thiết, nhằm giúp cả nhóm nhanh chóng chiếm đoạt chiếc xe vừa được khách thanh toán mà không bị phản kháng.

Thực hiện "kịch bản phạm tội" trên, trong ngày 27/4 và 17/5/2024, ổ nhóm tội phạm này đã đe dọa dùng vũ lực chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của 2 người bị hại.

Lực lượng công an khống chế bắt tên cướp ôtô trong một vụ án.

Điển hình là vụ cướp tài sản xảy ra vào tháng 4/2024. Khi đó, Thủy thuê Nguyễn Tiến Vọng (SN 1997, quê Phú Thọ) đứng ra vay trả góp ngân hàng để mua một ôtô nhãn hiệu Ford Raptor màu trắng với giá hơn 1,2 tỷ đồng . Thủy trả trước 400 triệu đồng tiền mua xe.

Sau đó, Thủy cùng Lộc và Linh phân công nhau từng khâu để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 27/4/2024, Lộc hẹn gặp khách là anh C. (SN 1994, quê tỉnh Hà Tĩnh) đến xem xe. Do anh C. đang ở Hà Tĩnh nên đã nhờ anh K. đến xem, nhận xe rồi vận chuyển về Hà Tĩnh cho mình.

Khi người được anh C. thuê đến xem xe nói rằng có thể mua chiếc xe với giá 1,2 tỷ đồng , anh C. liên lạc với Lộc để "chốt" mua xe với giá trên, trả trước 870 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán cho Lộc khi hoàn thiện thủ tục sang tên.

Theo yêu cầu của Lộc, anh C. chuyển khoản hơn 869 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Lộc bảo người được anh C. thuê đến xem xe là anh K. ra xe lấy giấy tờ, đồng thời thông báo cho đồng bọn thực hiện kế hoạch ngăn chặn, khống chế anh K. để Lộc cùng đồng bọn lái chiếc Ford Raptor bỏ trốn.

Khi anh K. ra xe để lấy giấy tờ thì thấy người bán xe lái xe bỏ chạy. Lúc đó, anh K. đuổi theo nhưng bị nhóm người mà các bị can thuê từ trước vây quanh, uy hiếp. Thấy vậy, anh K. sợ hãi không dám đuổi theo, chỉ có thể gọi điện báo cho anh C. biết sự việc.

Số tiền chiếm đoạt được là hơn 869 triệu đồng được nhóm bị can chia nhau. Ngày 4/5/2024, Thủy bán chiếc xe trên cho một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội với giá 830 triệu đồng. Số tiền thu được, Thủy sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Sau lần đầu trót lọt, nhóm bị can tiếp tục đi "săn mồi". Lần này, có thêm Phạm Anh Tuấn (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ninh) nhập hội.

Theo cáo buộc, Thủy thuê Lê Đức Lâm (SN 1979, quê tỉnh Thanh Hóa) đứng tên mua chiếc ôtô Ford Raptor khác với giá 1,3 tỷ đồng , trả trước cho ngân hàng 500 triệu đồng.

Tất cả sau đó bàn bạc thống nhất phân công Linh cùng Lộc "vào vai" người đi bán xe. Tuy nhiên, lần này kế hoạch không đi theo hướng bị can Thủy mong đợi khi chính đối tượng lại trở thành nạn nhân, bị đồng bọn cướp luôn chiếc ôtô.

Cụ thể, ngày 16/5/2024, Thủy nhận được xe và báo cho Lộc, Linh để tìm khách mua xe với giá 915 triệu đồng. Nhưng do Linh, Tú và Anh Tuấn có mâu thuẫn với Lộc nên Linh giả vờ đồng ý với mọi kế hoạch.

Trên thực tế, Linh chuẩn bị sẵn kế hoạch riêng và đã thuê người để cướp lại chiếc ôtô Ford Raptor, giấu không cho Lộc và Thủy biết. Linh bàn bạc với Tú, Tuấn thuê một người giả vờ là khách đến mua xe, hẹn gặp Thủy để xem xe rồi thuê một nhóm "xã hội đen" đến cướp chiếc xe, lấy giấy tờ, đem bán với giá 900 triệu đồng.

Ngỡ ngàng vì kế hoạch không diễn ra như mong đợi, sau khi chiếc ôtô bị cướp, ngày 17/5/2024, Lộc và Thủy đến công an trình báo việc. Vào cuộc điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ toàn bộ vụ án.