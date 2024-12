Những bộ phận trên cơ thể càng to chứng tỏ nam giới càng khỏe

Sở hữu bàn tay, mũi, cơ bắp to chứng tỏ nam giới có cơ thể khỏe mạnh, có khả năng sống thọ hơn.

Rất nhiều đặc điểm ở nam giới cho thấy họ có sức khỏe tốt và sống thọ. Ảnh minh họa: Freepik.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hình thể có thể biểu hiện cho tuổi thọ của con người. Hay nói cách khác, chúng ta có thể dự đoán trước phần nào tuổi thọ và tình trạng sức khỏe của bản thân thông qua việc quan sát hình dáng cơ thể.

Đặc biệt, đối với nam giới, nếu có 4 bộ phận dưới đây to, chứng tỏ họ có sức khỏe tốt, sống lâu hơn.

Mũi to

Theo India Times, thông thường nam giới có mũi to hơn phụ nữ vì họ có nhiều cơ bắp hơn, đòi hỏi mũi to hơn để hít nhiều oxy, giúp phát triển và duy trì mô cơ.

Nghiên cứu của Đại học Lowa (Mỹ) phát hiện mũi càng to, nguy cơ hít vào chất ô nhiễm, bụi lại càng giảm ít, khả năng chống lại các vi khuẩn gây bệnh cũng càng mạnh. Vì vậy, người có mũi to rất ít khi bị cảm hoặc lây bệnh cúm.

Ngoài ra, theo y học cổ truyền Trung Quốc, những người khỏe mạnh, sống thọ thường có mũi to hơn so với người khác. Mũi to sẽ giúp bạn dễ dàng hít thở nhiều không khí hơn, lượng oxy trong máu được tăng lên sẽ làm chậm sự lão hóa của cơ thể.

Cơ bắp cường tráng

Nghiên cứu gần đây được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Sức mạnh và Điều hòa (Mỹ) đã khám phá mối quan hệ giữa tình trạng yếu cơ và tỷ lệ sống thọ ở 14.178 người Mỹ từ 50 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy những người có cơ bắp kém hơn có nguy cơ qua đời sớm cao hơn đáng kể. Điều này cho thấy việc rèn luyện sức mạnh không chỉ là về thẩm mỹ hay hiệu suất - nó cần thiết cho sức khỏe lâu dài.

Ngoài ra, theo Health, nghiên cứu trên hơn 1 triệu nam thiếu niên Thụy Điển kết luận sức mạnh cơ bắp thấp ở thanh thiếu niên là yếu tố nguy cơ dẫn đến các nguyên nhân chính gây mất mạng ở tuổi trưởng thành trẻ, chẳng hạn tự tử và các bệnh tim mạch.

Những nam giới đạt điểm trên trung bình trong các bài kiểm tra sức mạnh cơ bắp ban đầu thường sống thọ hơn, ít mắc các bệnh lý như tim mạch. Họ cũng ít có khả năng mắc các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt và trầm cảm.

Đàn ông có cơ bắp khỏe mạnh hơn có tỷ lệ sống lâu hơn, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần thường tốt hơn. Ảnh: Ericfavre.

Bàn tay to, rộng

Những người sở hữu bàn tay to, lực khỏe, giúp họ có thể lao động, làm việc thuận lợi. Đàn ông bàn tay to thường có chức năng gan và thận tốt, khả năng chống đỡ bệnh tật tốt hơn. Ngoài ra, theo y học cổ truyền Trung Quốc, bàn tay to chứng tỏ nội tạng khỏe mạnh, người như vậy sẽ sống lâu hơn.

Việc nắm tay mạnh ở nam giới cũng có liên quan đến dung tích phổi lớn hơn. Vì sức mạnh của tay cũng là thước đo sức mạnh cơ tổng thể và sức khỏe nói chung. Các nhà nghiên cứu kết luận việc kiểm tra sức mạnh của tay ở người lớn tuổi có thể là cách để kiểm tra khả năng sức khỏe phổi bị suy giảm của họ.

Bên cạnh đó, những người có bàn tay nhỏ, sức cầm nắm kém cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn khi về già, theo US News.

Hông to, đùi dày

Theo NY Posts, nghiên cứu được công bố năm 2023 trên tạp chí y khoa Anh quốc BMJ cho biết người có mông và đùi to hơn có nguy cơ tử vong thấp hơn. Cụ thể, nếu vòng đùi tăng 5 cm, nam giới sẽ giảm 18% nguy cơ tử vong, tương tự, vòng hông tăng 10 cm sẽ giảm 10%.

Điều này là do người đùi to, mông to sẽ có khả năng trao đổi chất trong cơ thể tốt hơn, quá trình lưu thông máu cũng thông suốt và ổn định hơn, dẫn đến các mô và tế bào trong cơ thể thường xuyên được cung cấp đủ chất để hoạt động.