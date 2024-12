Những động vật khuấy đảo cả thế giới năm 2024

P'Nut, một chú sóc cưng sở hữu tài khoản Instagram với hơn nửa triệu người theo dõi, đã bị các quan chức chính quyền tiểu bang bắt giữ và an tử bởi vì việc sở hữu động vật hoang dã nói chung bị cấm ở tiểu bang New York. Hình ảnh của P'Nut trở thành hiện thân cho sự can thiệp quá mức của chính phủ. Ảnh: Mark Longo.