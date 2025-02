Những hành động tưởng vô hại nhưng âm thầm 'bào mòn' gan

Quan hệ tình dục không an toàn: Theo The Healthy, quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt với nhiều bạn tình, có thể đe dọa sức khỏe gan nghiêm trọng hơn bạn nghĩ. Nguy cơ lớn nhất là viêm gan B, một bệnh có khả năng gây tử vong cao và có thể lây truyền qua máu hoặc dịch cơ thể. Khác với viêm gan A và C, thường lây qua thực phẩm nhiễm bẩn hoặc tiếp xúc với máu, viêm gan B có thể lây lan qua quan hệ tình dục, ngay cả khi không có vết thương hở. Để bảo vệ gan và sức khỏe tổng thể, thực hành tình dục an toàn, sử dụng biện pháp bảo vệ và tiêm vaccine viêm gan B là điều cần thiết. Ảnh: Healthline.