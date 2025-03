Những hành động vô tình có thể gây họa cho 'cô bé'

Những thói quen tưởng vô hại như hút thuốc, thụt rửa quá mức hay tự chẩn đoán bệnh có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho vùng kín của phụ nữ.

Nhiều thói quen không ngờ hàng ngày ít để ý nhưng lại gây ra hậu họa khó lường cho vùng kín của nữ giới. Ảnh minh họa: Pexels.

Vùng kín của phụ nữ rất nhạy cảm, dễ bị viêm nhiễm nếu không được chăm sóc và vệ sinh đúng cách. Không chỉ các thói quen vệ sinh, mà cả chế độ ăn uống, lựa chọn trang phục hàng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khu vực này,

Hút thuốc

Theo The Healthy, nếu bạn bị nhiễm trùng âm đạo mạn tính như bệnh âm đạo vi khuẩn (BV), thói quen hút thuốc lá có thể là lý do. Các bác sĩ đã không chắc chắn về mối liên hệ chính xác giữa hút thuốc và tăng nguy cơ BV, nhưng một nghiên cứu nhỏ trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm (Mỹ) cho thấy nữ giới hút thuốc thường bị mất cân bằng về hệ thực vật tự nhiên âm đạo lớn hơn so với người không hút thuốc. Điều này còn tăng nguy cơ tái phát bệnh BV nhiều hơn.

Mặc quần lót lọt khe

Mỗi người có sở thích lựa chọn quần lót khác nhau, nhưng nếu thường xuyên mặc quần lót dây nhỏ, bạn nên cân nhắc lại. Tiến sĩ Tosin Goje, bác sĩ sản phụ khoa tại Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết không phải ai mặc loại quần này cũng gặp vấn đề, nhưng nguy cơ nhiễm trùng và kích ứng vẫn cao hơn so với các kiểu quần lót khác.

Do thiết kế mỏng và ôm sát, loại quần này không bảo vệ vùng kín hiệu quả, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng di chuyển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nấm men, viêm âm đạo do vi khuẩn và kích ứng da. Nếu sử dụng, bạn nên lựa chọn chất liệu thoáng khí như cotton và hạn chế mặc trong thời gian dài để giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Thụt rửa quá mức

Nhiều người cho rằng việc này là điều nên làm vì nó sẽ giúp âm đạo sạch sẽ hơn. Thực chất, âm đạo có cơ chế tự làm sạch nên nó không cần thụt rửa sâu bên trong.

Âm đạo có mức cân bằng pH cụ thể và hệ thực vật riêng giữ mọi thứ theo thứ tự, do đó, việc thụt rửa với bất cứ thứ gì sẽ loại bỏ tất cả điều đó, dẫn đến nhiễm trùng hoặc kích thích. Hệ thực vật bình thường giúp nó duy trì tính axit, đó là độ pH bình thường. Việc thụt rửa có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn về mặt tâm lý nhưng lại gây khó chịu và tổn thương tới vùng kín.

Không thay đồ ngay sau khi tập thể dục

Sau một buổi tập thể dục kéo dài, mồ hôi tiết ra nhiều trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Nếu bạn không nhanh chóng thay đổi quần áo, tắm rửa sạch sẽ, những vi khuẩn này sẽ xâm nhập vào bên trong vùng kín, phá vỡ thế cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và có hại, gây ra hiện tượng nhiễm trùng nấm men.

Tự chẩn đoán bệnh

Nhiều phụ nữ ngại và xấu hổ không muốn đi khám mỗi khi bị ngứa hay khó chịu ở vùng âm đạo nên tự mua thuốc và điều trị ở nhà. Tiến sĩ Goje nhận định việc tự điều trị mà chưa rõ vấn đề gì xảy ra có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và gây mất cân bằng pH.

Việc tự dùng thuốc viêm nhiễm phụ khoa kéo dài có thể gây ra nhờn thuốc, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn và dễ tái phát. "Vì vậy, tôi khuyến khích bệnh nhân luôn nói chuyện với bác sĩ và không bao giờ được tự chẩn đoán", TS Goje khuyến cáo.