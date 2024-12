Những khoảnh khắc mãn nhãn tại show 'Symphony of the Sea' Phú Quốc

19h45 hàng ngày, cả Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) sục sôi vì một show diễn quốc tế đổ bộ. Không ai hẹn ai, du khách từ bãi biển thị trấn, nhà hàng bên biển, Cầu Hôn đều dõi mắt lên bầu trời, đón xem “dải ngân hà” được vẽ bằng pháo hoa từ “Symphony of the Sea”. “Bản giao hưởng đại dương -Symphony of the Sea” mang đến sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn Jetski, Flyboard, màn pháo hoa và âm nhạc kéo dài gần 20 phút mỗi tối.