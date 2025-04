Những món trong bữa sáng hại thận số một

Các món ăn sáng phổ biến như đồ ăn nhanh, thịt chế biến sẵn hay nước ngọt có ga có thể gây tổn thương thận nếu ăn quá nhiều và thường xuyên.

Rấ nhiều món ăn sáng tiện lợi nhưng lại không hề lành mạnh cho sức khỏe, đặc biệt là thận. Ảnh: Freepik.

Thận đóng vai trò thiết yếu trong việc lọc chất thải từ máu, điều hòa chất lỏng và duy trì sự cân bằng của cơ thể, hoạt động không ngừng nghỉ suốt cả ngày.

Tuy nhiên, một số thực phẩm quen thuộc, đặc biệt khi được tiêu thụ vào buổi sáng lúc bụng đói, có thể gây áp lực lớn lên thận, khiến cơ quan này phải làm việc vất vả hơn để xử lý.

Dù những thực phẩm này thường tiện lợi và phổ biến trong thói quen ăn uống hàng ngày, các chuyên gia khuyên bạn nên hạn chế chúng ở mức tối thiểu để bảo vệ sức khỏe thận về lâu dài:

Thức ăn nhanh

Theo Eating Well, thức ăn nhanh thường chứa lượng lớn chất béo bão hòa, đường và calo, gây áp lực lên quá trình trao đổi chất của cơ thể. Những món ăn sẵn này không những giàu natri, chất béo bão hòa và phốt pho - có thể làm tổn thương thận nếu tiêu thụ quá mức, đồng thời lại thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, khoáng chất và chất xơ, vốn rất cần thiết để hỗ trợ chức năng thận khỏe mạnh.

Thực phẩm giàu protein

Các thực phẩm chứa nhiều protein như thịt đỏ có thể tạo thêm gánh nặng cho thận, vì cơ quan này phải hoạt động mạnh hơn để loại bỏ lượng lớn urê - một sản phẩm phụ từ quá trình tiêu hóa protein - ra khỏi cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, thận có thể bị tổn thương dần theo thời gian.

Hơn nữa, ở những người gặp tình trạng nhiễm ceton (khi mức ceton trong máu vượt quá ngưỡng cho phép), việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu protein còn làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu, từ đó góp phần hình thành sỏi thận.

Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, pate, thịt hộp có trong các món ăn sáng như bánh mì kẹp thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và chất phụ gia. Buổi sáng là thời điểm cơ thể mới hồi phục sau một đêm thanh lọc, nghỉ ngơi. Khi hấp thụ quá nhiều muối sẽ làm tăng áp lực lên thận, gây hại cho cơ quan này và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan như sỏi thận.

Thịt chế biến sẵn cũng thường chứa nhiều chất béo và calo, góp phần gây béo phì, yếu tố nguy cơ của bệnh thận.

Bánh mì kẹp thịt, đồ ăn nhanh, chiên rán là những bữa sáng phổ biến được nhiều người lựa chọn nhưng có thể tác động xấu đến thận. Ảnh: Shutterstock.

Đồ ăn chiên rán ngập dầu

Đây cũng là món ăn mà mọi người nên lưu ý hạn chế chúng trong các bữa hàng ngày, đặc biệt vào buổi sáng. Tiêu thụ những món ăn chiên rán chứa nhiều chất đạm và chất béo sẽ có nguy cơ dẫn đến bệnh sỏi thận. Nguyên nhân là thức ăn giàu protein và chất béo sẽ tăng thêm hàm lượng cholesterol trong dịch mật, hình thành nên sỏi.

Đồ uống có ga

Soda và các đồ uống có ga khác như nước ngọt chứa axit phosphoric làm gián đoạn chức năng bình thường của thận, tăng nguy cơ phát triển sỏi thận và suy thận. Đồ uống có ga, đồ uống năng lượng và một số loại nước ép đóng chai chứa axit photphoric gây ra những thay đổi tiết niệu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường, bao gồm cả soda có ga, nên được hạn chế để giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và các bệnh không lây nhiễm liên quan, trong đó có bệnh thận. WHO khuyến nghị rằng lượng đường tự do (bao gồm đường từ đồ uống) không nên vượt quá 10% tổng năng lượng hàng ngày, lý tưởng là dưới 5%, để bảo vệ sức khỏe tổng thể, bao gồm chức năng thận.