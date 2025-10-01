Những thói quen buổi tối gây suy thận, nhiều người trẻ vô tư làm

Nhiều thói quen vào buổi tối tưởng như vô hại lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe thận, từ việc thức khuya, uống rượu bia đến nhịn tiểu hay ăn mặn.

Ngủ không đủ giấc có thể gây ảnh hưởng đến thận. Ảnh: Freepik.

Các chuyên gia cảnh báo một vài thói quen phổ biến về đêm không chỉ khiến thận phải làm việc quá sức mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, sỏi thận và bệnh thận mạn tính. Thay đổi lối sống ngay từ những hành động nhỏ có thể giúp bảo vệ thận và duy trì sức khỏe lâu dài.

Thức khuya, ngủ không đủ giấc

Hiệp hội Bác sĩ Thận học Bắc Illinois và Indiana nhấn mạnh giống như tim và não, thận cũng cần giấc ngủ đầy đủ để hoạt động hiệu quả. Khi bạn thức khuya, ngủ không đủ giấc hoặc mắc chứng rối loạn giấc ngủ, thận phải chịu thêm áp lực, từ đó ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải, điều hòa huyết áp và duy trì cân bằng dịch - điện giải trong cơ thể.

Trong giấc ngủ sâu, thận tiết hormone chống bài niệu (ADH) để kiểm soát lượng nước tiểu. Nếu giấc ngủ ngắn hoặc chập chờn, quá trình này bị gián đoạn, khiến bạn phải dậy tiểu đêm nhiều lần, huyết áp tăng và thận phải làm việc quá sức.

Không uống đủ nước

Nhiều người lo ngại rằng uống nước trước khi đi ngủ sẽ khiến họ phải thức dậy giữa đêm nên chọn cách nhịn, song thói quen này lại tiềm ẩn tác hại cho sức khỏe.

Nước chiếm khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể và là thành phần thiết yếu để mọi cơ quan hoạt động bình thường. Với thận, nước giúp loại bỏ chất thải ra ngoài qua nước tiểu và giữ cho mạch máu luôn thông suốt để dinh dưỡng được vận chuyển tới thận. Khi thiếu nước, những chức năng này bị suy giảm, khiến thận phải chịu áp lực lớn hơn.

Tình trạng mất nước nhẹ có thể gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày, nhưng nếu kéo dài sẽ làm tổn thương thận vĩnh viễn. Ngoài ra, việc không bổ sung đủ nước trước khi ngủ khiến nước tiểu trở nên đặc, làm tăng nồng độ khoáng chất và chất thải, dễ hình thành tinh thể gây sỏi thận. Mất nước cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiểu vì vi khuẩn không được đào thải ra ngoài.

Lạm dụng rượu bia

Không ít người trẻ có thói quen uống rượu, bia vào buổi tối để giảm căng thẳng, tuy nhiên, theo Tổ chức Thận Mỹ, lạm dụng rượu bia có thể gây hại trực tiếp đến thận. Rượu bia làm rối loạn hoạt động bình thường của thận.

Ngoài việc lọc máu, thận còn giữ vai trò cân bằng lượng nước trong cơ thể. Khi uống nhiều, các loại đồ uống có cồn có thể gây mất nước, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để điều chỉnh. Uống quá mức cũng làm tăng huyết áp - nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh thận - đồng thời gây tổn thương gan, gián tiếp tạo thêm gánh nặng cho thận.

Nhịn tiểu

Nhiều người khi ngủ thường cố nhịn, ngại thức dậy đi tiểu mà không biết thói quen này có thể gây hại cho bàng quang và thận, theo CNN. Khi bàng quang căng quá mức, cơ quan kiểm soát dần suy yếu, nước tiểu khó thoát hết, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và dẫn đến nhiễm trùng tiểu.

Nếu nhiễm trùng lan ngược lên thận, người bệnh có nguy cơ viêm thận - bể thận, thậm chí nhiễm trùng huyết. Về lâu dài, việc nhịn tiểu còn làm giảm khả năng co bóp của bàng quang, khiến tình trạng ứ nước và nhiễm khuẩn dễ tái diễn.

Nặng hơn, nước tiểu có thể trào ngược lên thận, gây ứ nước thận, sỏi và tổn thương mạn tính, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai, người cao tuổi hay bệnh nhân tiểu đường.

Ăn mặn vào buổi tối

Nhiều người có thói quen ăn đậm vị, nhất là vào buổi tối, mà không biết rằng điều này có thể gây hại cho thận. Một nghiên cứu đăng trên JAMA cho thấy những người thường xuyên thêm muối vào bữa ăn có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn rõ rệt so với người dùng ít hoặc gần như không dùng, trong đó nhóm “luôn luôn” tăng nguy cơ tới 29%.

Muối dư thừa buộc thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ natri, đồng thời gây giữ nước và làm tăng huyết áp - yếu tố hàng đầu dẫn đến suy thận và bệnh tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, điều chỉnh lượng muối ngay từ bữa tối, để giảm gánh nặng cho thận và bảo vệ sức khỏe lâu dài.