NTK tỷ phú đầu tiên nhận Huân chương Tự do từ ông Biden

Ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao Huân chương Tự do Tổng thống (Presidential Medal of Freedom) cho nhà thiết kế Ralph Lauren. Sự kiện không chỉ là cột mốc lịch sử của ngành thời trang, mà còn khẳng định vị thế của nhà thiết kế 85 tuổi, người đã xây dựng cả một đế chế thời trang gắn liền với giấc mơ Mỹ, theo The New York Times.

Ralph Lauren đã làm nên lịch sử khi trở thành nhà thiết kế thời trang đầu tiên nhận được Huân chương Tự do của Tổng thống. Ảnh: Valerie Plesch/NYT.

Huân chương Tự do Tổng thống, do cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy sáng lập, là danh hiệu dân sự cao quý nhất của nước Mỹ, trao cho cá nhân có đóng góp đặc biệt cho an ninh hoặc lợi ích quốc gia của xứ cờ hoa, hòa bình thế giới, trong lĩnh vực văn hóa hoặc các hoạt động lớn khác trong cả khu vực công và tư.

"Nước Mỹ là quê hương tôi, nơi mà lịch sử, truyền thống và các giá trị luôn là nguồn cảm hứng bất tận", ông Lauren xúc động chia sẻ và bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được đích thân Tổng thống trao tặng huân chương.

Tại buổi lễ diễn ra trang trọng ở Phòng Phía Đông Nhà Trắng, ông Lauren là một trong 19 cá nhân được vinh danh bên cạnh những nhân vật nổi bật như Anna Wintour, Hillary Clinton và Michael J. Fox.

Được biết, ông Biden đã lựa chọn NTK Ralph Lauren vì những "đóng góp phi thường của ông với tư cách là một nhà thiết kế có tầm nhìn, một doanh nhân tiên phong, một nhà lãnh đạo kinh doanh sáng tạo và một nhà từ thiện tận tâm".

Trước Ralph Lauren, danh sách những người được trao tặng bao gồm nhiều tên tuổi mang dấu ấn lịch sử như Babe Ruth, Mẹ Teresa, Julia Child, Warren Buffett, John McCain và Rush Limbaugh.

Những thiết kế biểu tượng như áo Polo và áo len hình gấu đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa thời trang Mỹ. Ảnh: Valerie Plesch/NYT.

Sinh ra tại Bronx (New York, Mỹ) với tên khai sinh Ralph Lipschitz, ông Lauren khởi nghiệp vào giữa thập niên 1960 với dòng sản phẩm cà vạt mang thương hiệu riêng. Từ đó, nhà thiết kế có tầm nhìn bắt đầu sáng tạo trang phục cho cả nam và nữ, thay đổi cách ăn mặc của người Mỹ. Những thiết kế biểu tượng như áo Polo hay áo len hình gấu Ralph Lauren đã trở thành dấu ấn không thể thiếu trong tủ đồ của tín đồ thời trang trên toàn thế giới.

Trang phục của Ralph Lauren từ lâu đã được Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden (73 tuổi) yêu thích. Tháng 9 năm ngoái, Đệ nhất Phu nhân Mỹ đã tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân 2025 của nhà thiết kế tại Tuần lễ Thời trang New York ở The Hamptons (New York).

Ngoài sáng tạo trang phục, ông Lauren còn định hình phong cách cho nhiều nhân vật quyền lực của nước Mỹ, từ các chính trị gia, công nương đến những ngôi sao nổi tiếng và cả đội tuyển Olympic Mỹ. Nhà thiết kế tài hoa này đã hiện thực hóa "giấc mơ Mỹ" bằng cách kết hợp phong cách preppy lịch lãm của Bờ Đông với sự phóng khoáng, bụi bặm đậm chất miền Tây.

"Tôi không thiết kế quần áo, tôi thiết kế giấc mơ", nhà thiết kế yêu thích điện ảnh từng khẳng định.

Qua nhiều thập kỷ, thương hiệu Ralph Lauren mở rộng thêm các sản phẩm phụ kiện, nước hoa và nội thất, góp phần đưa Ralph Lauren trở thành một trong những doanh nhân giàu có nhất ngành thời trang.

Ralph Lauren đánh dấu sự hợp tác lâu dài với đội tuyển Mỹ khi thiết kế bộ trang phục thứ 9 liên tiếp cho Thế vận hội. Ảnh: @ralphlauren/IG.

Theo Forbes, khối tài sản cá nhân của ông hiện ở mức 10,8 tỷ USD , trong khi Tập đoàn Ralph Lauren đạt doanh thu 6,63 tỷ USD trong năm qua.

Ngoài ra, Ralph Lauren còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực. Thông qua Quỹ từ thiện Ralph Lauren Corporation Foundation thành lập năm 2001, ông đã quyên góp hàng chục triệu USD cho nhiều hoạt động nhân đạo, từ y tế, giáo dục đến bảo tồn văn hóa.